В кінці листопада Манчестер Юнайтед розірвав контракт із Кріштіану Роналду. Перед цим португалець розкритикував у пресі тренера команди Еріка тен Хага, який перестав його випускати в основі.

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Вже більше місяця один з найкращих футболістів сучасності знаходиться без клубу. Але вже давно ходять чутки, що 37-річний форвард має підписати контракт із Аль-Насром із Саудівської Аравії.

CR7 до останнього чекав пропозиції від якоїсь команди, яка виступає в Лізі чемпіонів. Але арабські ЗМІ повідомляють, що Кріштіану вже підписав контракт із Аль-Насром. Угода із Роналду розрахована на два роки.

Повідомлялось, що португалець буде отримувати 75 мільйонів євро на рік. Втім відомий інсайдер пише про куди вищу заробітну плату – аж 200 мільйонів на сезон.

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Крім того, аравійці планують зробити Кріштіану офіційним послом заявки своєї країни на проведення ЧС-2030. Саудівська Аравія має намір провести Мундіаль разом з Єгиптом та Грецією.

Наразі Аль-Наср після десяти матчів йде другим у чемпіонаті, відстаючи від Аль-Шабаба на два бали. Нагадаємо, що цього сезону Роналду провів 16 матчів за Манчестер Юнайтед, відзначившись трьома голами та двома асистами.