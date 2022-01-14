"Збурить антиваксів": з'явилася причина анулювання візи Новака Джоковича

Сербському тенісисту Новаку Джоковичу за три дні до старту Australian Open вдруге анулювали австралійську візу. Юрист першої ракетки світу розповів про мотиви ймовірної депортації тенісиста.

Джокович поплатився за висловлювання у 2020 році

Ніколас Вуд, юрист Джоковича, під час попереднього засідання щодо апеляції проти міністра імміграції Австралії Алекса Гоука, розкрив деталі причин, на підставі яких анулював візу серба.

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За словами Вуда, підставою для скасування візи називається те, що перебування Джоковича в Австралії може "збурити антиваксерів". Йдеться про людей, які є противниками вакцинації від COVID-19.

Як аргументи він навів два висловлювання серба у 2020 році.

У квітні 2020-го року Новак Джокович публічно заявив, що є противником обов'язкової вакцинації.

Влітку того ж року тенісист потрапив у гучний скандал. Він організував виставкові турніри у Белграді та Загребі. На змаганнях спортсмени не дотримувалися жодних запобіжних заходів.

Згодом турнір у Загребі зупинили, адже ряд спортсменів і тренерів заразилися на коронавірус. Позитивний тест на COVID-19 здав і Джокович.

При цьому, за словами Вуда, не враховується те, як на противників вакцинації може вплинути депортація Джоковича з Австралії. Юрист назвав це "ірраціональним".

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