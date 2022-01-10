Джокович виграв апеляцію
Журналістка Australian Associated Press Карен Свіні повідомила, що австралійський суддя Ентоні Келлі виніс відповідне рішення після розгляду справи.
До слова Тенісистам надали помилкову інформацію щодо в'їзду в Австралію: жертвою міг стати Джокович
Розгляд апеляції тенісиста розпочався близько 1 ночі за київським часом. Він тривав понад 7 годин. Джокович не був присутнім на розгляді справи.
Проте Новака перемістили з імміграційного готелю в інше місце, аби він міг спостерігати за судом онлайн.
Зазначається, що суддя визнав "необґрунтованим" рішення про скасування візи Джоковича. Серба мають випустити з карантинного готелю в Мельбурні. Також Австрія має покрити усі витрати за скасування візи тенісисту.
З цього слідує, що віза, яку отримав сербський спортсмен, залишається чинною. Проте міністр імміграції Алекс Гоук може особисто скасувати візу Джоковича. У разі такого рішення, Новаку заборонять в'їзд до Австралії на три роки.
Таким чином у Джоковича є шанси зіграти на Australian Open.
Проблеми тенісиста в Австралії
- Джокович прилетів до Мельбурну, аби виступити на Australian Open. Та для того, щоб потрапити до Австралії необхідна повна вакцинація проти коронавірусу. Новак пояснив відсутність щеплення своєю візою, яка нібито дозволяє в'їзд в країну.
- Тенісиста не впустили в країну та анулювали візу.
- Джокович подав апеляцію до суду. 4 дні він мешкав у "імміграційному ізоляторі".