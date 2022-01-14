Джокович поплатился за высказывания в 2020 году

Николас Вуд, юрист Джоковича, во время предыдущего заседания по апелляции против министра иммиграции Австралии Алекса Гоука, раскрыл детали причин, на основании которых аннулировал визу серба.

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По словам Вуда, основанием для отмены визы называется то, что пребывание Джоковича в Австралии может взволновать антиваксеров". Речь идет о людях, которые являются противниками вакцинации от COVID-19.

В качестве аргументов он привел два высказывания серба в 2020 году.

В апреле 2020-го года Новак Джокович публично заявил, что является противником обязательной вакцинации.

Летом того же года теннисист попал в громкий скандал. Он организовал выставочные турниры в Белграде и Загребе. На соревнованиях спортсмены не соблюдали никаких мер предосторожности.

Впоследствии турнир в Загребе остановили, ведь ряд спортсменов и тренеров заразились коронавирусом. Положительный тест на COVID-19 сдал и Джокович.

При этом, по словам Вуда, не учитывается то, как на противников вакцинации может повлиять депортация Джоковича из Австралии. Юрист назвал это "иррациональным".

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