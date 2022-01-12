Повідомлялося, що Джокович склав позитивний тест на коронавірус 16 грудня. Проте, як виявилося, лише 26 грудня його результати внесли до сербської бази, із затримкою в 10 днів. Це може вказувати на те, що тест сфальсифікований.

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Згідно з документами, результати тесту з'явилися о 20.19 16 грудня, але тимчасова мітка на сайті вказує на 14.21 26 грудня. При цьому час негативного тесту (22 грудня, 16:43) збігається із зазначеним у матеріалах справи.

Також розслідування Spiegel виявило, що ідентифікатори позитивного тесту Джоковича дуже відрізняються від тих, що були створені в Сербії на період, позначений тенісистом.



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