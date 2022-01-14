Як причини міністр Алекс Гоук назвав медичні підстави та "інтереси належного порядку". Він зазначив, що анулювання візи Джоковича буде "у суспільних інтересах". Тепер Джоковичу загрожує депортація.
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Вперше Джоковичу скасували візу австралійські прикордонники 6 січня, оскільки спортсмен не зміг обґрунтувати підстави для свого звільнення від вакцинації. Однак тенісист виграв суд, який визнав анулювання візи необґрунтованим.
Водночас спортсмен може вдруге оскаржити анулювання візи в суді. Проте невідомо, чи встигне суд винести рішення до початку Відкритого чемпіонату з тенісу, що стартує 17 січня.
Що відомо про скнадал з Джоковичем
- Джокович 4-го січня прилетів у Мельбурн, щоб зіграти на Australian Open. По прильоту сербського тенісиста затримали в аеропорту Мельбурна через те, що Новак – не вакцинований.
- Він заявляв, що отримав медичне відведення від вакцинації. Одна з вимог в'їзду в Австралію – обов'язкова вакцинація від COVID-19. Після цього серб подав апеляцію та виграв справу проти австралійського уряду.
- Проте Джокович все ще може бути депортованим, адже влада Австралії проводить розслідування з приводу надання тенісистом неправдивої інформації для в'їзду в країну. Йому навіть загрожує тюремне ув'язнення.
- Зазначимо, що Джокович отримав першого суперника на Australian Open. Він зустрінеться з Міоміром Кецмановичем.