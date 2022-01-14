Як причини міністр Алекс Гоук назвав медичні підстави та "інтереси належного порядку". Він зазначив, що анулювання візи Джоковича буде "у суспільних інтересах". Тепер Джоковичу загрожує депортація.

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Вперше Джоковичу скасували візу австралійські прикордонники 6 січня, оскільки спортсмен не зміг обґрунтувати підстави для свого звільнення від вакцинації. Однак тенісист виграв суд, який визнав анулювання візи необґрунтованим.

Водночас спортсмен може вдруге оскаржити анулювання візи в суді. Проте невідомо, чи встигне суд винести рішення до початку Відкритого чемпіонату з тенісу, що стартує 17 січня.

Що відомо про скнадал з Джоковичем