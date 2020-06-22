Виставковий тенісний турнір у Задарі (Хорватія) зупинили через виявлений COVID-19 у болгарського тенісиста Григора Димитрова. З болгарином контактував серб Новак Джокович, який відмовляється здати аналіз.

Димитров оголосив, що заразився COVID-19

Димитров, який виступав на виставковому турнірі, підтвердив, що в нього виявили COVID-19. Тенісист попросив усіх, хто з ним контактував, здати аналіз.

До речі Джокович виступив проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу

"Я хочу, щоб всі, хто перебував зі мною в контакті в останні дні, здали аналізи і вжили всіх необхідних заходів. Мені дуже шкода, що я міг завдати шкоди. Зараз я вдома, відновлююся. Дякую за підтримку, і, будь ласка, бережіть себе і своє здоров'я", – написав болгарин.

Тенісисти не дотримувалися рекомендацій

Димитров грав не тільки на виставковому турнірі Новака Джоковича у Задарі, але і в Белграді (Сербія).

На жодному з них гравці не дотримувалися соціальної дистанції та інших запобіжних заходів. Учасники обіймалися, тиснули одне одному руки.

А перша ракетка світу Джокович перетнувся з носієм коронавірусу – баскетболістом Ніколою Янковичем.



Турнір Джоковича / Фото Gettyimages

Джокович відмовляється здати аналіз

Як повідомляє Kurir, Джокович відмовився здавати аналіз на COVID-19 У Хорватії.

За даними газети, серб не хоче здавати тест, тому що добре себе почуває і не відчуває симптомів, як і всі в його команді.

Тренер Джоковича Горан Іванішевіч за власною ініціативою зробив аналіз три дні тому, і результат був негативним.

При цьому повідомляється, що після прибуття в Белград Джокович зв'яжеться з епідеміологом та своїм лікарем і буде дотримуватися їхніх рекомендацій.

Sport Klub повідомляє, що медична служба Задара дозволила гравцям поїхати, не здаючи аналізи. При цьому деякі здали тести і чекають результатів.

Всім, хто був у контакті з Димитровим понад 10 хвилин, рекомендується 14-денна самоізоляція.

Спалах COVID-19

Хорват Борна Чорич оголосив, що у нього також виявили коронавірус.

"Я хочу, щоб всі, хто контактував зі мною в останні дні, пройшли тестування! Мені дуже шкода, що я міг завдати шкоди! Я добре себе почуваю, і у мене немає ніяких симптомів. Бережіть себе і своє здоров'я", – написав Чорич.

Хорватські ЗМІ повідомляють про зараження ще двох людей, які були присутні на виставкових турнірах Новака Джоковича.

Сербське видання Sportklub пише, що заразився і фітнес-тренера самого Джоковича.