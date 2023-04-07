Міжнародна федерація плавання (World Aquatics) допустила російських та білоруських спортсменів до змагань під нейтральним прапором. Таке дике рішення прийняли на засіданні 6 квітня.

Оце так МОК допоможе обійти заборону уряду для українських спортсменів, які хочуть змагатись з росіянами

Стурбовані ситуацією в Україні на тлі допуску Росії та Білорусі

В офіційній заяві зауважили, що таке рішення ухвалили після великої кількості прохань учасників олімпійського руху до МОК. Цікаво, хто ці спортсмени, які хочуть повернення росіян та білорусів до змагань.

Для цього повернення бюро World Aquatics сформувало спеціальну робочу групу, аби та зайнялась вивченням усіх можливих варіантів для участі спортсменів із Росії та Білорусі на міжнародних змаганнях, але у статусі нейтральних атлетів.

В офіційному листі пробували всидіти на двох стільцях – допустили Росію та Білорусь, але водночас продовжують підтримувати Україну. Цікаво, як вони після такого допуску подивляться в очі українських представників. Про яку взагалі підтримку українців йде мова.

World Aquatics підтверджує свою непохитну прихильність і турботу про Україну, зокрема про українських спортсменів з водних видів спорту, які постраждали від вторгнення в їхню країну. Українські спортсмени продовжують отримувати підтримку від World Aquatics та її партнерів, зокрема від LEN та Українських федерацій плавання, стрибків у воду та артистичного плавання, для підготовки та змагань,

– йдеться у заяві.

"World Aquatics продовжуватиме надавати пріоритет заходам, спрямованим на підтримку української спільноти водних видів спорту разом із національними федераціями плавання, Національними олімпійськими комітетами, Міжнародним олімпійським комітетом та LEN", – додали у Міжнародній федерації плавання.

Нагадаємо, що на днях Міжнародна федерація боротьби теж повернула до змагань росіян та білорусів. Але тут це очікувалось, адже проросійськість цієї організації просто зашкалює, як і в боксі. Також Росію та Білорусь повернули до міжнародних турнірів із тхеквондо, настільного тенісу та фехтування.

Відзначимо, що за новою ухвалою уряду, українські спортсмени повинні бойкотувати змагання, де виступатимуть російські та білоруські атлети.