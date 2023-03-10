Повномасштабна агресія Росії проти України зумовила запровадження санкцій до спортсменів з РФ та Білорусі. Втім, така політика тривала лише неповний рік.

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Спорт завжди був фактором пропаганди для Росії. Тож недопущення її атлетів до міжнародних змагань болюче вдарило по самолюбству кривавого фюрера. Для того, щоб відновити статус кво в справу пішли гроші та корумповані зв'язки російських олігархів, які наче павутиння оплели світовий спорт.

Фехтувальників з Росії та Білорусі допустили до змагань

У січні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет запропонував повернути спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. І от ми вже маємо перший результат – фехтувальники з країн-агресорів отримали "зелене світло".

За допуск росіян та білорусів проголосували члени Міжнародної федерації фехтування (FIE) на позачерговому конгресі. За відповідне рішення проголосували 89 членів, а проти – 46.

Дві спроби федерації фехтування України заблокувати рішення не принесли результату.

Таким чином, росіяни та білоруси зможуть брати участь у змаганнях починаючи з другої половини квітня. Відповідно вони будуть представлені на чемпіонаті Європи та світу у 2023 році, а отже пройдуть кваліфікацію на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, що спортсмени з Росії та Білорусі були відсторонені від змагань FIE з березня минулого року через війну в Україні відповідно до рекомендацій МОК.

Вторгнення в Україну також призвело до того, що російський олігарх Алішер Усманов був усунений з посади президента FIE після того, як Євросоюз запровадив проти нього санкції.

Проте зв'язки та гроші наближеного до Путіна олігарха відіграли свою роль.

Позиція Міжнародного олімпійського комітету лише сприяла поверненню росіян.

Нагадаємо, що українські федерації спільно з НОК України звернулися до МОК з вимогою обмежити участь росіян та білорусів у міжнародних змаганнях до завершення війни.