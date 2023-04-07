4 квітня 2023 року UWW "лягла" під Міжнародний олімпійський комітет, який намагається всидіти одразу на двох стільцях – бути хорошими для України та не образити Росію. Борчиня збірної України Оксана Лівач ексклюзивно для сайту 24 Каналу поділилась першими емоціями від такого рішення UWW.

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Також наша борчиня розповіла, як відреагувала на рішення уряду щодо бойкоту українських спортсменів на змаганнях, де виступатимуть суперники з Росії та Білорусі.

"Ми очікували на таке рішення": про повернення росіян та білорусів до змагань із боротьби

Перші емоції після офіційного рішення Об’єднаного світу боротьби повернути до змагань російських та білоруських спортсменів?

25-річна уродженка Долини зізналась, що у їх борцівській родині чекали, що рано чи пізно Міжнародна асоціація боротьби поверне на килим російських та білоруських атлетів. У Лівач є питання до МОКу, чому ті зробили перший тривожний дзвіночок та повернули росіян, білорусів до змагань із цивілізованим світом.

Перші емоції – розчарування. Хоча таке рішення було очікуваним. Ми розуміли, що наша Асоціація боротьби буде робити усе, аби якнайшвидше допустити до змагань російських та білоруських спортсменів. Адже вони є одними із провідних атлетів планети. До цього усього додався той фактор, що наша Міжнародна асоціація є досить таки проросійською. Тому ми були готові до такого рішення.

Можу додати, що у мене було розчарування щодо рішення самого МОК, який допустив російських та білоруських спортсменів до змагань під нейтральним прапором. Зрозуміло, що до них будуть встановлені певні обмеження. Але МОК зробив усе, аби настав той момент, який дозволяє Росії повернутись у міжнародний спорт. Звісно, що таке рішення МОКу обурює не лише борців, а й усю українську спортивну родину. І тут наша UWW не забарились, підтримавши цю ініціативу від Міжнародного олімпійського комітету.



Оксана Лівач про повернення росіян та білорусів до змагань / Фото НОК

"Їх перевірятимуть на те, чи підтримували вони війну в Україні": умови допуску росіян та білорусів

У UWW наголосили, що російські та білоруські борці повинні пройти ще певні критерії допуску. Що це за "незалежна панель", яку повинні пройти представники країн-агресорів?

Цікаво! У цій усій ситуації є одна деталь, яка інтригує. Молодші групи борців та борчинь можуть одразу вирушати та брати участь на міжнародних змаганнях. Відтак, дорослим збірним ворожих країн доведеться дещо зачекати. Рішення щодо допущення конкретних борців ухвалюватиме "незалежна панель", яка незабаром буде сформована.

Українська борчиня розповіла детальніше про умови допущення росіян та білорусів до змагань із боротьби.

Справді, тут є певні критерії їх участі. Молодша вікова категорія може брати участь у змаганнях без жодних перевірок. Натомість доросла збірна має пройти спеціальну комісію, де їх перевірятимуть на те, чи підтримували вони війну в Україні, свого президента, чи вони служать в армії. Для них сформують спеціальний відбір. Наразі невідомо, як ця незалежна комісія та структура буде працювати. Ми також очікуємо, як ситуація складеться надалі, адже лише 4 квітня про допуск росіян та білорусів оголосили офіційно.

Зверніть увагу! У жовтні 2022-го на Росії повідомили про формування спеціальних загонів спортсменів-добровольців для участі у війні проти України. Цікаво, що більшість із таких атлетів-добровольців були саме представники боротьби. Як вам таке любітєлі "русского міра" та "спорту внє політікі"?

"Основні старти проводяться у країнах, які нейтральні до України": чому українська боротьба не матиме підтримки світу

До прикладу, Міжнародна федерація фехтування однією з перших відреагувала на рекомендацію повернути росіян та білорусів до змагань. Але проти такого рішення постали не лише найкращі фехтувальники світу, а й країни-господарки турнірів. Як гадаєте, чи буде така ж реакція борцівської сім'ї?

Дуже приємно, що інші країни підтримують ініціативу відмовлятись від змагань, де свою брати участь білоруські та російські спортсмени. На жаль, наразі немає подібної інформації щодо такої підтримки у нашому виду спорту. Усі основні старти, які будуть проводитись у тих країнах, які є доволі таки нейтральними до України, які не надто сильно підтримують нашу державу. Тому нам немає сенсу дуже сильно розраховувати на те, що хоча б якісь змагання будуть скасовані на тлі участі росіян та білорусів.

Відзначимо! Німеччина, Франція та Польща вже скасувала етапи Кубка світу з фехтування через участь росіян та білорусів. Цікаво, що російська збірна вирішила пропустити змагання у Познані через упереджене ставлення організаторів до їх команди. Хоча вони просто заявили, що будуть суворо стежити за дотриманням умов, які встановив МОК.



Лівач звернулась до міжнародної спільноти / Фото з інстаграму борчині

Чи засудить хоча б хтось із російських та білоруських спортсменів війну в Україні після такої "поблажки" у їх сторону від МОК?

Я вважаю, що жоден російський та білоруський спортсмен не засудить війну в Україні. Так, як до цього часу вони мовчали. Зараз очікувати щось почути із їх вуст, це вже зовсім марно. Гадаю, що таких атлетів навпаки потрібно засуджувати за таку мовчазну позицію. Адже нею вони показали, що підтримують свого президента, вбивства та тероризм. На мою думку, потрібно ще сильніше давити на те, щоб таких атлетів, які відкрито підтримували війну, не лише засуджували, а й взагалі дискваліфіковували та не допускали до міжнародних змагань.

"Від такого рішення не повинні страждати спортсмени": про бойкот для українських атлетів

Нещодавно уряд ухвалив рішення про бойкот змагань для українських спортсменів, де братимуть участь російські та білоруські атлети. Чи була розмова з тренерами, представниками Асоціації щодо такого шокуючого рішення щодо ваших наступних дій, адже незабаром відбудеться чемпіонат Європи з боротьби?

Лише 4 квітня відбулось засідання UWW щодо допуску росіян та білорусів до змагань, яке лише підтвердило наші очікування. Тренера нам сказали не панікувати та бути спокійними, продовжувати продуктивну підготовку до чемпіонату Європи. Ми сподіваємось, що дорослі збірні не встигнути зробити ряд необхідних документацій та пройти перевірку та критерії допуску до початку чемпіонату Європи у Загребі. Адже на усі ці процеси потрібен певний період часу. Віримо у це та продовжуємо спокійно готуватись до престижного старту.

До слова. Вже 17-го квітня у хорватському Загребі стартує чемпіонат Європи з боротьби, який триватиме до 23-го квітня.



Лівач про бойкот для українських спортсменів / Фото НОК

Якою була реакція на рішення української сторони щодо бойкоту? Виходить, що одні з найсильніших борчинь світу будуть "гріти" лаву, поки росіяни будуть завойовувати медалі на міжнародних змаганнях?

Від такого рішення не повинні страждати спортсмени. Адже ми щодня вкладаємо багато сил та часу у тренувальний процес, аби згодом представити Україну на міжнародній арені. А таке рішення відбирає у нас виступи та нашу основну роботу. Звичайно, це для нас дуже важкий удар. Хоча я можу зрозуміти позицію НОКу. Однак вважаю, що Національному олімпійському комітету потрібно докласти більше зусиль та сильніше натиснути на міжнародні зв'язки та ті країни, які приймають змагання. Потрібно, аби інші держави підтримували нас, аби їх спортсмени бойкотували турніри разом із нашими атлетами. Такими зусиллями ми зможемо зупинити усю цю ситуацію з МОК. Хотіла б звернутись до європейської спільноти. Сьогодні війна у нас, а завтра прийде до вас. Нам дуже потрібна підтримка Європи та світу!

Боротьба стала четвертим видом спорту, де допустили росіян та білорусів. До цього під нейтральним прапором представників ворожих країн повернули у настільний теніс, тхеквондо та фехтування. У боксі й взагалі атлети цих країн-окупантів можуть виступати під власним прапором, із гімном та символікою. У тенісі росіян та білорусів взагалі не відсторонювали від міжнародних стартів.