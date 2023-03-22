Російські збірні та футбольні клуби відсторонили від міжнародних змагань 28 лютого 2022 року через війну, яку Росія розпочала проти України. Відтак доросла команда не змогла зіграти матчі плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу 2022 та не потрапила до відбору на Євро-2024. А російські клуби виключили з єврокубків.

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Через це в Росії навіть думали про те, щоб покинути УЄФА та перейти до Азійської футбольної конфедерації. Але передумали. Хоча і знайшли свою "підтримку" в Азії. І не без допомоги УЄФА

Російську жіночу збірну U-16 запросили до участі в турнірі, який організовує Федерація футболу Південної Азії (SAFF) та УЄФА. Хоч це і не офіційний турнір, а товариський, участь російської збірної таки викликає не лише подив, але й розчарування. Адже виступатиме там російська збірна саме на запрошення УЄФА. Окрім того, команда зіграла матч під назвою "Росія" та з російським прапором у відповідній формі, а перед першою грою пролунав і російський гімн.

Російські жіноча збірна U-17 зіграла матч проти Бангладешу зі своїм прапором та гімном / фото РФС

22 березня росіянки зіграли перший матч проти господарок турніру – одноліток з Бангладешу. На трибунах стадіону в місті Дака були й російські вболівальники, які в руках тримали російський триколор.

В УЄФА перед тим спитали про те, як так сталося, що до турніру допустили збірну Росії, так ще й під їх прапором та з гімном. У відповідь там заявили лише, що це "товариський юніорський турнір, який не проводиться під егідою УЄФА, тому дискваліфікація російських команд на нього не розповсюджується".