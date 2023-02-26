24 Канал вирішив розібратися, що відбувається з гучним скандалом та російським боксерським слідом в IBA. А також, як це напряму загрожує Україні.

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Бокс ділиться на любительський та професійний. Саме боксери-любителі виступають за свої національні збірні, а також беруть участь в Олімпійських іграх.

Керує усім цим Міжнародна боксерська асоціація (International Boxing Association, IBA. До цього вона також називалася Міжнародна асоціація аматорського боксу, Amateur International Boxing Association, AIBA). І верховодить цим IBA цілком прокремлівський росіянин Умар Кремльов. Саме за його керівництва може статися так, що бокс більше не буде представлений на Олімпійських іграх.

Хто такий Умар Кремльов

12 грудня 2020 року новим президентом IBA обрали Умара Кремльова. Сталося це після того, як IBA почала "тонути" в скандалах через суддівство за президенства китайця Чінг-Куо Ву, через що МОК вже тоді погрожував виключити бокс із програми Олімпійських ігор. У 2019 році було проведено розслідування, в результаті якого МОК призупинив повноваження Міжнародної боксерської асоціації. До прикладу, відбором на Олімпіаду-2020 займалася не IBA, а саме МОК.

Та після зміни керівника, ситуація не надто змінилася.

До цього Кремльов очолював Федерацію боксу Росії. Він вважається доволі наближеною до російської влади людиною, в тому числі й до російського диктатора – Владіміра Путіна. Від нього він і отримав чимало російських нагород.



Владімір Путін та Умар Кремльов / фото i.ibb.co

Саме за правління Кремльова генеральним партнером IBA у 2021 році стала російська компанія "Газпром", що ще більше посилило занепокоєння зі сторони МОК. Адже, фактично, Міжнародна боксерська асоціація потрапила у фінансову залежність від російської компанії.

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У 2022 році в IBA почали відбуватися процеси, що викликали обурення не лише в МОК. У травні мали відбутися вибори президента IBA. Окрім Кремльова, на цю посаду претендував і президент Федерації боксу Нідерландів – Борис ван дер Ворст. Але за день до голосування кандидатуру Бориса ван дер Ворста було знято "через порушення статуту IBA".

Тож голосування як такого не було – Кремльова залишили президентом процедурою акламації, коли відбувався не підрахунок голосів, а враховувалася лише реакція учасників зборів – тобто оплески.

Борис ван дер Ворст з таким рішенням був незгодний. І Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) став на його сторону, виявивши грубі порушення в процедурі попередніх виборів президента ІВА. Відтак в IBA повинні були після цього провести перевибори.

У вересні 2022 року в Єревані відбувся позачерговий конгрес IBA, де ці перевибори й мали б відбутися. Та замість цього делегати неочікувано проголосували проти перевиборів. І залишили Кремльова на посаді президента IBA.

Таким чином в Міжнародній боксерській асоціації пішли наперекір рішенню суду. Все заради того, щоб залишити Кремльова на посаді. Хоча могли б просто провести перевибори, якщо були настільки впевнені в його перемозі.

Повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань

Та на цьому ганебна поведінка IBA не закінчилася. І наступним їхнє рішення стало не просто скандальним. 5 жовтня Міжнародна боксерська асоціація оголосила про повернення до змагань спортсменів із Росії та Білорусі. При цьому, виступатимуть вони там не як "нейтральні атлети", а під своїми прапорами. А у випадку здобуття чемпіонства російського чи білоруського боксера або боксерки, лунатиме й національний гімн його країни.

Чи можете ви нокаутувати себе? Так. IBA є прикладом і виставляє себе на посміховисько перед усім світом, зневажаючи гуманістичні та загальнолюдські цінності. Бокс заслуговує набагато кращого. Який сором,

– відреагував на це рішення Володимир Кличко.

І в 2023 році 23 росіян відправилися на турнір Golden Belt Series Morocco 2023 вже зі своїм прапором. Вперше з 2019 року, після того, як Всесвітнє антидопінгове агенство відсторонило Росію від міжнародних змагань на чотири роки через масове вживання допінгу, яке контролювалося державою.



Російський прапор на Golden Belt Series Morocco 2023 / фото IBA

Ще огиднішою ця ситуація виглядає на фоні ставлення до українців. У травні 2022 року відбувся чемпіонат Європи з боксу. І вперше з 2015 року жоден український боксер не потрапив у фінал змагань.

Особливо чимало питань викликав півфінальний бій українця Юрія Захарєєва проти представника Великої Британії Мохаммеда Харріса Акбара. Попри домінацію українця, судді віддали перемогу Мохаммеду розділеним рішенням.



Юрій Захарєєв на чемпіонаті Європи з боксу 2022 / фото IBA

Керівник пресслужби Федерації боксу України Павло Добрянський тоді висунув думку про те, що сталося це через те, що спонсором турніру виступає саме російський "Газпром".

Згодом у вересні 2022 року на чемпіонаті Європи серед юніорів збірну України змусили виступати під нейтральним прапором. Не обійшлося без впливу колишнього "регіонала" Володимира Продивуса, який є дуже близьким до Кремльова.

Ще наприкінці 2021 року в українському боксі стався розкол. Тоді мали відбутися вибори президента Федерації боксу України. Цю посаду з 2008 року обіймав Володимир Продивус. 11 регіональних осередків бойкотували ці вибори. І заявили про фальсифікацію. Відтак вони вирішили провести свої вибори, де й обрали Кирила Шевченка президентом. І саме він зазначений в реєстрі Міністерства юстиції, як президент Федерації боксу України.

IBA вирішила не визнавати Кирила Шевченка новим президентом Федерації боксу України, заявивши про втручання уряду в справи федерації. І призупинила діяльність ФБУ. IBA на той час визнавала президентом саме Продивуса, який в тій же IBA є віцепрезидентом. Фактично – поплічником Кремльова. Він супроводжує росіянина в його численних поїздках, радо з ним обіймається на сцені.

Та в юних українських боксерів та боксерок виявилося достатньо гідності, щоб не виходити на змагання під нейтральним прапором. Вони влаштували протест та відмовилися це робити. І покинули турнір.

І все це відбувається тоді, коли українські спортсмени та тренери, в тому числі боксери, продовжують гинути від рук російських окупантів. При цьому, гинуть не лише на фронті.

Тренера з боксу Олексія Джунківського російські окупанти розстріляли в тренажерному залі в Ірпені ще в березні 2022 року.

В березні 2022 року в Маріуполі загинув і колишній боксер та суддя Олексій Купирєв. В його квартиру влучив снаряд, випущений росіянами під час обстрілів міста.

Тренер Михайло Кореновський загинув 14 січня 2023 року в Дніпрі. Він мешкав у багатоповерхівці, в яку влучила російська ракета, цілковито зруйнувавши один з під'їздів. Фото його вцілілої жовтої кухні зі зруйнованого будинку облетіло весь світ.

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І це ті тренери, які не були на фронті. А скільки боксерів таки були змушені залишити улюблену справу та взяти до рук зброю, щоб захищати свою Батьківщину. І які вже не повернуться в тренажерний зал та не вийдуть на ринг.

Артем Моша, Максим Кагал, Віктор Понятенко, Олег Прудкий, Ярослав Рудич, Володимир Торогой, Юрій Іванович, Станіслав Артьоменко та інші. Вони віддали своє життя за Україну. Чи хоча б раз IBA згадала про загиблих боксерів?

Натомість сам Кремльов у себе в кабінеті розмістив карту Росії, на якій і окупований Крим. А Федерація боксу Росії активно допомагає окупаційним військам. І навіть хвалиться про це в соцмережах.

Бокс можуть остаточно виключити з Олімпійських ігор

Міжнародна боксерська асоціація вже своїми вчинками призвела до того, що бокс тимчасово виключили з програми Олімпіади-2028, яку прийматиме Лос-Анджелес. Окрім того, за кваліфікаційні боксерські турніри на Олімпіаду-2024 в Парижі теж відповідатиме МОК, а не IBA. Хоча не виключено, що бокс може залишитися поза програмою літніх Олімпійських ігор ще у 2024 році. Таку заяву зробили в МОК у грудні 2022 року. Все через "Газпром", а також ігнорування рішення CAS.

"Нещодавній конгрес IBA ще раз показав, що організація не має справжнього інтересу до боксу та боксерів, а зацікавлена ​​лише у своїй власній силі. IBA хоче відвернути увагу від власних серйозних проблем управління, про що МОК попереджав ще у 2019 році. У них немає бажання розібратися в реальних питаннях. Продовження спонсорського контракту з "Газпромом" як єдиним головним спонсором IBA посилює занепокоєння, які МОК висловлює знову і знову з 2019 року. Це підтверджує, що IBA продовжуватиме залежати від компанії, яка значною мірою контролюється урядом Росії", – заявили в МОК.

У відповідь в Міжнародній боксерській асоціації заявили, що МОК здійснює "дискримінацію керівництва та партнерів IBA за ознакою громадянства, що прямо суперечить Олімпійській хартії та лише підкреслює проблему маніпулювання спортсменами та спортом у геополітичних цілях". Фактично, дорікнули МОК тим же аргументом, яким вони намагаються повернути російських спортсменів до міжнародних змагань.

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Зараз же розгорівся новий раунд протистояння між МОК та IBA. В лютому 2023 року Міжнародна боксерська асоціація оприлюднила власні правила відбору на Олімпіаду-2024. Там заявили, що майбутні чемпіонати світу з боксу серед жінок (з 15 по 31 березня в індійському Нью-Делі) та чоловіків (з 1 по 14 травня в узбецькому Ташкенті) стануть головною кваліфікацією до Олімпіади-2024.

"IBA та боксерське співтовариство не приймуть жодного іншого кваліфікаційного процесу для участі в Олімпіаді-2024, окрім наступного чемпіонату світу з боксу серед жінок і чоловіків, а також останнього кваліфікаційного турніру, який відбудеться у травні 2024 року", – пригрозили в Міжнародній боксерській асоціації.

Однак декілька країн вирішили оголосити бойкот чемпіонату світу. Причина – допуск росіян та білорусів до змагань під своїми прапорами. Першими про це оголосили США. Далі до них доєдналися й інші країни – Польща, Швейцарія, Нідерланди, Велика Британія, Ірландія, Чехія, Швеція, Канада та Швейцарія. У Чехії заявили, що це "чітке повідомлення про те, що ми не хочемо Кремля в керівництві". Україна теж доєдналася до цього бойкоту.

Це довгострокова позиція, тому що головою міжнародної асоціації IBA є росіянин Умар Кремльов, який дуже тісно пов’язаний з Володимиром Путіним. Там багато чого вирішується грошима, за все платить "Газпром". Зазвичай вони хочуть, щоб чемпіонат світу вважався більш важливим турніром, ніж Олімпійські ігри,

– заявив президент Чеської боксерської асоціації Марек Шимак.

Після цього, в IBA не вигадали нічого іншого, як почати погрожувати учасникам бойкоту.

У відповідь в Міжнародному олімпійському комітеті вирішили нагадати, що ще у червні 2022 року МОК позбавив IBA права проводити відбір на Олімпійські ігри.

"IBA не братиме участі у кваліфікації та турнірі з боксу в Парижі 2024 року. Єдина дійсна система кваліфікації з боксу на Олімпіаду-2024 – та, яка була схвалена Виконавчим комітетом МОК у вересні 2022 року, опублікована та розповсюджена серед НОК і національних федерацій боксу 6 грудня 2022 року", – йдеться в заяві МОК.

Для європейських країн першим відбірковим турніром стануть Європейські ігри, які відбудуться в червні 2023 року. Також у 2024 році відбудуться два світові змагання, які IBA не адмініструє.

Але навряд чи можна очікувати, що на цьому протистояння IBA та МОК закінчиться. Особливо допоки Міжнародною боксерською асоціацією керує росіянин Умар Кремльов, а фінансує все "Газпром".

Удар по олімпійським перспективам України

Майбутнє виключення боксу з програми Олімпійських ігор буде достатньо потужним ударом і по Україні. Адже з 35 золотих нагород, що здобули українці на Олімпіадах, 4 були саме в боксі.

Олімпійськими чемпіонами ставали Володимир Кличко (Атланта-1996), Василь Ломаченко (Пекін-2008 та Лондон-2012) та Олександр Усик. Загалом же боксери принесли 15 медалей у скарбничку збірної України за цей час (більше лише в легкій атлетиці та боротьбі). А через росіянина юні українські боксери можуть залишитися без Олімпіади.

Так, чемпіоном світу з боксу у 2021 році став Юрій Захарєєв, якому на той час було лише 19 років. І він один із претендентів на олімпійську медаль в Парижі-2024. Як і Олександр Хижняк. В Токіо-2020 він зупинився за крок до звання олімпійського чемпіона, поступившись у фінальному бою. Відтак вирішив не переходити у професіонали, затримавшись в любительському боксі. Все заради того, щоб таки здійснити свою мрію – стати олімпійським чемпіоном.

Та чи матимуть вони змогу виступити в Парижі у 2024 році, якщо росіянин Кремльов і далі буде знищувати любительський бокс, що призведе до його виключення з програми Олімпіади-2024?