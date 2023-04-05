Виконавчий комітет УЄФА вирішив не карати Білорусь та відсторонювати збірні та клуби цієї країни від міжнародних змагань. Відтак національна збірна може і далі брати участь у відборі на Євро-2024, а клуби – у кваліфікації єврокубків. При цьому збірна виступає не під "нейтральним" прапором, а під своїм.

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Як заявив президент УЄФА Александер Чеферін – "ситуація відстежується". Так він відреагував на заклик депутатів Європарламенту виключили збірну Білорусі з відбору на Євро-2024. Загалом під листом до Чеферіна підписало понад 100 європарламентарів. Вони переконані, що участь збірної Білорусі згодом буде використано білоруським диктатором Лукашенком у пропаганді того, що його "добре сприймають у світі".

Збірна Білорусі у відборі на Євро-2024 потрапила до групи I, де вже зіграла два матчі. У першій "домашній" грі команда була розгромлена з рахунком 0:5 швейцарськими. А після цього поступилася на виїзді 2:1 збірній Румунії.

Правда перший матч, який був "домашній" для білорусів, їм довелося провести на нейтральному полі – у сербському місті Новий Сад.

Так само було і з білоруськими клубами, які на початку сезону грали у кваліфікації єврокубків. Свої "домашні" матчі вони проводили за межами Білорусі.

Невизначена ситуація для збірної України

Те, що збірну Білорусі залишили у відборі на Євро-2024, може мати неочікувані наслідки й для збірної України. Адже Міністерство молоді та спорту України розробило проєкт постанови Кабінету Міністрів України, за яким "передбачається можливість позбавлення всеукраїнської спортивної федерації статусу національної у разі участі спортсменів, що є членами відповідних спортивних федерацій, у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та Республіки Білорусь". Таким чином участь збірної Білорусі у відборі на Євро-2024 разом зі збірною України (навіть попри те, що вони перебувають у різних групах) може призвести (гіпотетично) до того, що Українська асоціація футболу втратить статус національної.

Редакція сайту 24 Каналу звернувся з проханням про коментар до Міністерства молоді та спорту з цього приводу. Але поки так і не отримала відповіді.