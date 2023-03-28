"Зрада" від МОК

У вівторок, 28 березня, відбулось засідання Виконкому Міжнародного олімпійського комітету. Одним з ключових питань, яке обговорювали на ньому, був можливий допуск до змагань атлетів з Росії та Білорусі.

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Рік тому МОК рекомендував федераціям відсторонити спортсменів з країн-агресорок через війну в Україні. Тепер же попри категоричну незгоду з боку України та міністрів спорту більш ніж 30 держав організація чомусь вирішила дати задню.

Умови допуску росіян та білорусів

Як повідомив голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, організація ухвалила рекомендації для федерації допустити росіян та білорусів. Правда, для їх участі у змаганнях має бути виконана низка вимог:

спортсмени з РФ та РБ можуть брати участь у змаганнях лише під нейтральним прапором

команди з Росії та Білорусі не мають повертатись у міжнародний спорт, мова лише про допуск індивідуальних спортсменів

атлети, які активно підтримують воєнну агресію Росії, будуть недопущені до змагань

також отримають бан і ті спортсмени, які мають контракти з арміями Росії та Білорусі

гравці мають відповідати антидопінговим вимогам МОК

санкції проти Росії та Білорусі як держав, їхніх посадовців, а також символіки країн-терористок зберігаються

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Незважаючи на те, що Росія і не планує вивести свої війська з території України і продовжує війну, МОК вирішив піти на зустріч представникам цієї країни. Вочевидь такий поспіх пов'язаний із наближенням кваліфікаційних турнірів на Олімпійські Ігри.

Участь на Олімпійських Іграх ще невизначена

При цьому МОК поки не обговорював можливий допуск росіян та білорусів до Олімпіади-2024 в Парижі та зимових ОІ-2026 в Мілані. Наразі мова лише про турніри під егідами федерацій.

Питання участі представників Росії та Білорусі на самих олімпійських турнірах буде ще обговорюватись у МОК. Організація пізніше ухвалить відповідне рішення без прив'язки до результатів кваліфікаційних змагань.

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До слова, що президент НОК України Вадим Гутцайт відвідав консультативну нараду президента МОК із очільниками НОК світу. Гутцайт вчергове виступив з аргументованою заявою щодо недопуску росіян та білорусів на міжнародну спортивну арену.