Після початку повномасштабного військового вторгення Росії до України в лютому 2022 року, у світі чимало говорили про підтримку України та покарання для Росії. Спорт не залишився осторонь, коли Росію та Білорусь, як її спільницю, офіційно відсторонили від міжнародних змагань. Та чим більше часу минає, тим більше процес відсторонення росіян відкочується назад. Так, ніби воєнні злочини росіян – це "звична поведінка", з якою треба змиритися, і не карати їх за це. 24 Канал продовжує аналізувати, як у світі спорту дозволяють росіянам та білорусам брати участь у міжнародних змаганнях.

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Та ще більше засмучує те, що інколи світові спортивні організації навіть вдаються до покарань тих, хто таки застосовує санкції до росіян та білорусів. Один з найбільш гучних випадків – саме в тенісі.

Покарання за санкції проти росіян

Одним із найбільших партнерів України за останній рік стала Велика Британія. Ця країна надала нам чималу підтримку – приймала біженців, надавала озброєння. Та й загалом поводиться як "локомотив" європейської підтримки України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та Президент України Володимир Зеленський / фото Офісу Президента

Саме тут щороку у червні – липні відбувається один з чотирьох найбільших тенісних турнірів в році – "Вімблдон". І в 2022 році Британська асоціація тенісу (The Lawn Tennis Association, LTA) доволі чітко висловила свою підтримку Україні, заявивши, що не допустить до змагань тенісистів з Росі та Білорусі на своїй території. Цілковито, без ніяких "нейтральних статусів", коли представники країни-агресора видають із себе страждальців. При цьому мовилось не лише про "Вімблдон", але й інші турніри в країні.

Щоправда, закінчилося таке рішення LTA плачевно для них самих. Ще до старту "Вімблдону" ATP (Association of Tennis Professionals, Асоціація тенісистів професіоналів) та WTA (Women's Tennis Association, Жіноча тенісна асоціація) заявили, що не будуть нараховувати рейтингові очки гравцям за участь у турнірі. І прямо заявили, що це пов'язано саме з недопуском росіян та білорусів до турніру.

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Але обидві організації не могли вплинути на допуск росіян та білорусів до "Вімблдону". Адже ATP та WTA допускають представників країн-агресорів до своїх турнірів, щоправда під "нейтральним статусом".

А після цього обидві тенісні асоціації ще й оштрафували LTA. ATP виставив їм рахунок на один мільйон доларів (по 200 тисяч доларів за кожен з п'яти тенісних турнірів, куди у Великій Британії недопустили росіян). WTA ж оштрафувала на 750 тисяч доларів за недопущення російських та білоруських тенісисток на трав'яні змагання в Ноттінгемі, Бірмінгемі та Істборні.

У своєму висновку ATP не продемонструвала визнання виняткових обставин, створених вторгненням Росії в Україну, або реакції міжнародної спортивної спільноти та уряду Великобританії на це вторгнення. ATP, схоже, розглядає цю справу як пряме порушення своїх правил – з дивовижною відсутністю співчуття до ситуації в Україні та явним браком розуміння унікальних обставин, з якими зіткнувся LTA,

– йдеться в заяві LTA.

Зверніть увагу! Фактично LTA покарали за те, що вони запровадили санкції проти росіян. Тобто за цілком адекватну поведінку після того, як Росія розпочала війну проти України. Очевидно, в ATP та WTA щодо цього "особлива" думка.

Та штраф – не найгірше, чим відзначилися ATP та WTA. Там ще й пригрозили LTA позбавити її ліцензії на проведення інших тенісних турнірів, що разом із чималим штрафом поставило їх у доволі незручне становище.

І погрози та покарання таки дало результат. Організатори "Вімблдону" таки планують допустити росіян та білорусів до турніру в 2023 році. З чималою кількістю своїх вимог. Та все ж…

Поки LTA не озвучили, які саме це будуть вимоги. Хоча ЗМІ називають те, що організатори хочуть залишити за собою право виключити зі змагань спортсмена, який в будь-який спосіб висловлюватиме підтримку вторгення до України чи діям російського диктатора Владіміра Путіна. Окрім того, росіяни та білоруси виступатимуть під нейтральним статусом. Так само буде заборонена будь-яка російська символіка.

Російських гравців не змусять публічно заявити про неприйняття війни в Україні, але їх можуть попросити підписати Кодекс поведінки перед турніром (його зміст теж поки невідомий).

Запропоноване компромісне рішення "Вімблдону" підтримується урядом, який дав зрозуміти, що не блокуватиме заявки на отримання віз від російських гравців.

Досвід Australian Open нічому не навчив

Вся ця історія відбувається вже після того, як власне через росіян виник скандал на першому в році турнірі Grand Slam – Australian Open. Туди допустили російських та білоруських тенісистів та тенісисток у нейтральному статусі. Але те, на що перетворився цей турнір, інакше, як "шабашем російських прихильників війни" назвати не можна.

Російські вболівальники приходили на матчі зі своїми прапорами (та навіть у футболках із зображенням Путіна), використовували символіку військового вторгення на трибунах (і ходили біля стадіону з прапором російських окупантів). Загалом вони відверто провокували організаторів. І жодні заборони не завадили цьому. Де гарантія того, що на "Вімблдоні" ми не побачимо повторення цього?



Вболівальник із символом "z" на матчі між Джоковичем та Рубльовим на Australian Open / фото AFP

Переможницею Australian Open серед жінок стала "нейтральна" Аріна Сабалєнка. Вона білоруска, активно підтримує тамтешнього самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка. І білоруський режим не оминув нагоди використати перемогу Сабалєнка для своєї пропаганди.

Місцевий державний телеканал в прямому ефірі показував півфінали та фінал за участі Сабалєнка в Білорусі (хоча не мав прав на показ цих матчів). Лукашенко виголошував тости після її перемоги. А сама тенісистка після перемоги заявила, що їй було байдуже на нейтральний статус, адже "всі й так знають, що вона білоруска".

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Сильно допомогло те, що вона змагалася в нейтральному статусі? Хіба вона від цього перестала бути білорускою? Чи перестала білоруська влада використовувати спорт у своїй пропаганді?

Танець жертви та агресора

В першій десятці рейтингу ATP є одразу двоє російських тенісистів – Данііл Мєдвєдєв та Андрєй Рубльов. Обоє не надто вдало виступають на "Вімблдоні" (максимум доходили до четвертого кола). Але в 2023 році цілком можуть замахнутися на більше, і один з них таки може стати чемпіоном.

Для прикладу, у 2021 році Мєдвєдєв переміг на US Open. І одним із перших, хто його привітав, був саме Путін. Реакція російського тенісиста теж була доволі улеслива.

Розумієш, що виграв турнір Grand Slam. Це справа серйозна, але, як я кажу, так радість переповнює, а те, що президент привітав – це просто додає щастя до перемоги. Дуже приємно, що президент і взагалі уряд стежить за результатами, за спортсменами, і дуже радий, що це не залишилося непоміченим, тож дуже приємно було справді,

– заявив Мєдвєдєв.

У 2021 році привітання від Путіна отримав і Рубльов. Адже став олімпійським чемпіоном в міксті в Токіо-2020.

Тож як і кожен диктатор, Путін любить бути дотичним до перемог. Чи ці перемоги будуть здобуті в "нейтральному статусі" – значення не має. Для росіян Рубльов та Медведєв залишаються росіянами. І у випадку їхньої перемоги вони радітимуть за них як за росіян, без жодних "нейтральних статусів".

При цьому, такі привітання від Путіна – це не лише формальні повідомлення на його сайті. Він особисто спілкується з тенісистами, а вони не забувають про це нагадувати та дякувати йому за підтримку.



Путін з російськими тенісистами – переможцями Кубка Девіса у 2002 році / фото з сайту російського президента

І можна собі уявити, що перемогу на "Вімблдоні" серед жінок здобуває українка Марта Костюк чи Ангеліна Калініна. І от після турніру є традиційний бал, де перший танець виконують переможці. І як організатори собі уявляють такий танець між умовним росіянином Рубльовим та українкою Костюк? ATP та WTA, мабуть, будуть задоволені – головне ж не образити росіян.