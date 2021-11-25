Телеканал "UA:Перший" підтвердив, що залишається офіційним транслятором біатлону в Україні і покаже сезон 2021/2022.

Варте уваги У IBU оголосили про зміну правил в біатлоні: чого слід очікувати у новому сезоні

Влітку титулована українська біатлоністка Олена Підгрушна вийшла заміж . Вона повідомила, що змінила прізвище на Білосюк. Тому не варто дивуватися, що в протоколах більше не буде "Олена Підгрушна".

У жіночу збірну України повернувся словенський фахівець Урош Велепець. Він керував жіночою командою з 2015 до 2018 року. Після цього він був тренером чоловічої збірної Словенії та особистим тренером Юлії Джими.

У попередньому сезоні Санітра працював в обох командах, але вирішив відмовитися від роботи з українськими дівчатами. Санітрі відверто не подобалося, що більшість українок мають особистих тренерів.

Окрім того, гонки транслюватиме канал "Євроспорт", який доступний на платформі MEGOGO.

Дивитися гонки у прямій трансляції можна на сайті "Суспільне спорт" . Також перегляд гонок доступний на сайті IBU .

Юлія Джима

Олена Білосюк

Валентина Семеренко

Віта Семеренко

Анастасія Меркушина

Ірина Петренко

Ірина Петренко повертається на Кубок світу після тривалої перерви. Востаннє вона виступала на такому рівні у 2017 році. Петренко вимушено взяла паузу після сезону-2017/2018. Тоді в українки виникли проблеми з колінами. Тепер вона переконує, що справи в неї набагато краще.

Для тих, кого дивує прізвище Петренко – нагадаємо, що йдеться про Ірину Варвинець. Вона змінила прізвище після того, як вийшла заміж. Слід звернути увагу, що Ірина повертається у біатлон після декрету.

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Щодо чоловічої команди, то на першому етапі Кубка світу виступлять:

Дмитро Підручний

Богдан Цимбал

Антон Дудченко

Андрій Доценко

Денис Насико

Важливо. Для Насико етап у Швеції стане дебютом у рамках Кубку світу.

Збірна України опинилася у скрутному становищі перед новим сезон. Проблема в тому, що в нашій команді стався спалах коронавірусу.

Артем Прима, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко та Артем Тищенко продовжують підготовку до сезону в Норвегії. Вони можуть взяти участь у другому етапі, який також відбудеться в Естерсунді.

Натомість у збірній України повідомили про проблеми зі здоров’ям у Сергія Семенова. Наразі немає інформації, чи зможе Семенов виступити у цьому сезоні.

Прогноз для збірної України

Попередній сезон, м’яко кажучи, був невдалим для збірної України. Однією з причин стала невдала підготовка. Українські спортсмени не могли тренуватися за кордоном через карантинні обмеження. Тому форму набирали упродовж сезону.

У 2021 році ситуація краща, адже карантинні обмеження пом’якшили й українці змогли вибирати, де готуватися до сезону. Інша проблема – спалах коронавірусу у чоловічій команді. Вкрай складно спрогнозувати, як це позначиться на результатах чоловіків.

Ймовірно, позитивно вплине на жіночу команду повернення Уроша Велепця, який добре знайомий з нашими дівчатами. Водночас його повернення дозволить Юраю Санітрі зосередитися на чоловічій команді.

Під керівництвом Санітри Дмитро Підручний став першим українцем в історії, який виграв на чемпіонаті світу. Також під його орудою чоловіча команда почали демонструвати пристойні результати в естафеті.

У збірній України протягом останніх років не приховували, що ціль команди – Олімпіада в Пекіні. Глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак постійно заявляв, що підготовка команди заточена під результат на Іграх 2022.

Але на новий біатлонний сезон варто дивитися не тільки в контексті результатів на Олімпіаді, що загалом дуже важливо. Слід звернути увагу на підготовку резерву на наступні роки.

Олімпіада в Пекіні стане відправною точкою зміни поколінь у збірній України. Сестри Семеренко, Олена Білосюк, Артем Прима, Сергій Семенов – немолоді спортсмени за біатлонними мірками. Тому для них сезон-2021/2022 може стати останнім на високому рівні.



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