Український біатлоніст Артем Прима заявив, що чемпіонат світу з біатлону-2021 у Поклюці може стати останнім для нього в кар'єрі.

Прима прокоментував свої результати на чемпіонаті світу. Хоча українець не здобув нагород, однак є одним з найкращих у нашій збірній.

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Артем сказав, що намагається викладатися у кожній гонці, адже розуміє, що ця світова першість, ймовірно, остання для нього. Наступний чемпіонат світу пройде у 2023 році, адже у 2022-у його замінять Олімпійські ігри в Пекіні.

В першу чергу мене надихає те, що як не крути, і як це сумно б не звучало, але, швидше за все, це мій останній чемпіонат світу. Наступного року – Олімпійські ігри, чемпіонату світу немає, я це прекрасно знаю і розумію, тому намагаюся виступати максимально якісно, наскільки вистачає сил та здоров'я,

– сказав Прима.

33-річний Артем зауважив, що кар'єра біатлоніста швидкоплинна, тому позитивні результати слід здобувати вже.

"Але, звичайно, хотілось би ще краще, адже спортивна кар'єра швидкоплинна, а потім згадувати про цей період життя буду дуже багато, тому хочеться демонструвати найкращі результати. Дай Боже, щоб все було добре, і щоб ще були хороші результати та старти", – резюмував Прима.

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