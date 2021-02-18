Швидше за все, це мій останній чемпіонат світу, – Артем Прима
Український біатлоніст Артем Прима заявив, що чемпіонат світу з біатлону-2021 у Поклюці може стати останнім для нього в кар'єрі.
Джерело:biathlon.com.ua
Прима прокоментував свої результати на чемпіонаті світу. Хоча українець не здобув нагород, однак є одним з найкращих у нашій збірній.
До речі Чемпіонат світу з біатлону-2021: медальний залік
Артем сказав, що намагається викладатися у кожній гонці, адже розуміє, що ця світова першість, ймовірно, остання для нього. Наступний чемпіонат світу пройде у 2023 році, адже у 2022-у його замінять Олімпійські ігри в Пекіні.
В першу чергу мене надихає те, що як не крути, і як це сумно б не звучало, але, швидше за все, це мій останній чемпіонат світу. Наступного року – Олімпійські ігри, чемпіонату світу немає, я це прекрасно знаю і розумію, тому намагаюся виступати максимально якісно, наскільки вистачає сил та здоров'я,
– сказав Прима.
33-річний Артем зауважив, що кар'єра біатлоніста швидкоплинна, тому позитивні результати слід здобувати вже.
"Але, звичайно, хотілось би ще краще, адже спортивна кар'єра швидкоплинна, а потім згадувати про цей період життя буду дуже багато, тому хочеться демонструвати найкращі результати. Дай Боже, щоб все було добре, і щоб ще були хороші результати та старти", – резюмував Прима.
Як Прима виступає на ЧС-2021 з біатлону
- У Поклюці Прима провів усі 5 гонок і, швидше за все, візьме участь у всіх семи. Українець вже кваліфікувався у мас-старт (21 лютого) і повинен виступити в чоловічій естафеті (20 лютого).
- У змішаній та одиночній змішаній естафетах Артем посів 4 місця. У спринті українець продемонстрував 20 час, після чого піднявся на 9 сходку в гонці переслідування.
- В індивідуальній гонці Прима продемонстрував 9 час. Наразі Прима найкращий українець у загальному заліку – 28 місце.
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