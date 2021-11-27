Результати індивідуальної гонки

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегія)

2. Тар'єй Бьо (Норвегія)

3. Сімон Дестьє (Франція)

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24. Антон Дудченко (Україна)

28. Дмитро Підручний (Україна)

41. Денис Насико (Україна)

52. Богдан Цимбал (Україна)

76. Андрій Доценко (Україна)

До теми Чешка Давидова виграла дебютну у сезоні гонку Кубка світу з біатлону, дві українки у топ-25

Легрейд здобув впевнену перемогу в першій гонці сезону завдяки вдалій стрільбі. Швидкий норвезький біатлоніст подолав чотири вогневі рубежі без жодної помилки.

Найближчий переслідувач Легрейда – ще один норвежець Тар'єй Бьо. Бьо через два промахи отримав 2 хвилини штрафу й на фініші програв земляку майже хвилину.

Третє місце в гонці посів представник Франції Сімон Дестьє. З двома промахами він програв Легрейду одну хвилину.

Як виступили українці

Україну в індивідуальній гонці представляли п'ятеро біатлоністів, серед яких Денис Насико – дебютант Кубка світу. На жаль, невдала стрільба завадила українця поборотися за високі позиції.

Найкращий результат продемонстрував Антон Дудченко. З трьома хвилинами штрафу Дудченко фінішував на 24-й сходинці.

Стільки ж помилок на стрільбі допустив капітан нашої команди Дмитро Підручний – 28-а позиція.

Насико приємно здивував: попри два промахи він фінішував на 41-й сходинці. Потенційно українець міг потрапити у топ-20, якби вдаліше стріляв.

По три промахи також допустили Богдан Цимбал та Андрій Доценко – 52 та 76 місця відповідно.