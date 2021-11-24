Більшість нових правил скасовують дискваліфікацію

Нововведення будуть відразу у декількох дисциплінах. Тепер спортсменів не будуть дискваліфікувати за фальстарт та відсутність дотику при передачі естафети.

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Якщо під час передання естафети не відбудеться торкання, то команда отримає двохвилинний штраф. Раніше за це дискваліфікували.

Щодо особистих гонок, то тепер за достроковий старт теж буде покарання у вигляді зайвих секунд. Тепер якщо біатлоніст розпочинає гонку раніше, то в результаті буде розрахований фактичний час старту плюс учасник отримає 30 секунд штрафу.

Раніше при старті до 3 секунд від належного, був штраф 30 секунд. Якщо спортсмен стартував раніше, ніж за 3 секунди до належного, то його дискваліфікували.

Зміни стосуються і кваліфікації до мас-старту. Якщо у спортсменів буде однакова кількість очок під час відбору за результатами минулих гонок цього етапу, то враховуватиметься найкращий результат на Кубку світу у цьому сезоні.

Якщо біатлоніст забув зробити штрафне коло, то він може повернутися та пройти його. Але з дотриманням всіх заходів безпеки, і не заважаючи іншим учасникам.

Зверніть увагу! У суботу, 27 листопада, розпочнеться новий біатлонний сезон. Перший етап Кубку світу стартує в швецькому Естерсунді.