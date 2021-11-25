Где смотреть биатлон в Украине.

Телеканал "UA:Перший" подтвердил, что остается официальным транслятором биатлона в Украине и покажет сезон 2021/2022.

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Смотреть гонки в прямой трансляции можно на сайте "Суспільне спорт". Также просмотр гонок доступен на сайте IBU.

Кроме того, гонки будет транслировать канал "Евроспорт", который доступен на платформе MEGOGO.

Кто такая Билосюк, возвращение Петренко и Велепца

Перед новым сезоном словацкий специалист Юрай Санитра покинул женскую команду и продолжит тренировать только мужскую сборную Украины.

В прошлом сезоне Санитра работал в обеих командах, но решил отказаться от работы с украинскими девушками. Санитре откровенно не нравилось, что большинство украинок имеют личных тренеров.

В женскую сборную Украины вернулся словенский специалист Урош Велепец. Он руководил женской командой с 2015 по 2018 год. После этого он был тренером мужской сборной Словении и личным тренером Юлии Джимы.

Летом титулованная украинская биатлонистка Елена Пидгрушная вышла замуж. Она сообщила, что сменила фамилию на Билосюк. Поэтому не стоит удивляться, что в протоколах больше не будет "Елена Пидгрушная".

По словам Велепца, на первых этапах Кубка мира выступят шесть украинок:

Юлия Джима

Елена Билосюк

Валентина Семеренко

Вита Семеренко

Анастасия Меркушина

Ирина Петренко

Ирина Петренко возвращается на Кубок мира после продолжительного перерыва. В последний раз она выступала на таком уровне в 2017 году. Петренко вынужденно взяла паузу после сезона-2017/2018. Тогда у украинки возникли проблемы с коленями. Теперь она убеждает, что дела у нее гораздо лучше.

Для тех, кого удивляет фамилия Петренко – напомним, что речь идет об Ирине Варвинец. Она сменила фамилию после того, как вышла замуж. Следует обратить внимание на то, что Ирина возвращается в биатлон после декрета.

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Что касается мужской команды, то на первом этапе Кубка мира выступят:

Дмитрий Пидручный

Богдан Цымбал

Антон Дудченко

Андрей Доценко

Денис Насыко

Важно. Для Насыко этап в Швеции станет дебютом в рамках Кубка мира.

Сборная Украины оказалась в затруднительном положении перед новым сезоном. Проблема в том, что в нашей команде произошла вспышка коронавируса.

Артём Прима, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко и Артем Тищенко продолжают подготовку к сезону в Норвегии. Они могут принять участие во втором этапе, который также пройдет в Эстерсунде.

В сборной Украины сообщили о проблемах со здоровьем у Сергея Семенова. Пока нет информации, сможет ли Семенов выступить в этом сезоне.

Прогноз для сборной Украины

Предыдущий сезон, мягко говоря, оказался неудачным для сборной Украины. Одной из причин стала неудачная подготовка. Украинские спортсмены не могли тренироваться за границей из-за карантинных ограничений. Поэтому форму набирали в течение сезона.

В 2021 году ситуация лучше, ведь карантинные ограничения смягчились и украинцы смогли выбирать, где готовиться к сезону. Другая проблема – вспышка коронавируса в мужской команде. Крайне сложно спрогнозировать, как это отразится на результатах мужчин.

Вероятно, положительно повлияет на женскую команду возвращения Уроша Велепца, который хорошо знаком с нашими девушками. В то же время, его возвращение позволит Юраю Санитре сосредоточиться на мужской команде.

Под руководством Санитры Дмитрий Пидручный стал первым украинцем в истории, выигравшим на чемпионате мира. Также под его руководством мужская команда начала демонстрировать приличные результаты в эстафете.

В сборной Украины последние годы не скрывали, что цель команды – Олимпиада в Пекине. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак постоянно заявлял, что подготовка команды заточена под результат на Играх 2022 года.

Но на новый биатлонный сезон стоит смотреть не только в контексте результатов на Олимпиаде, что очень важно. Следует обратить внимание на подготовку резерва в последующие годы.

Олимпиада в Пекине станет отправной точкой смены поколений в сборной Украины. Сестры Семеренко, Елена Билосюк, Артем Прима, Сергей Семенов – возрастные спортсмены по биатлонным меркам. Поэтому для них сезон-2021/2022 может стать последним на высоком уровне.