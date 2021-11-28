Щасливий день для Швеції

У чоловічий спринтерській гонці представник Швеції Себастьян Самуельссон здобув золоту нагороду. Він чисто відпрацював на вогневому рубежі та показав непогану швидкість.

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Норвежець Ветле Шостад Крістіансен фінішував другим. Йому вдалося менше ніж на секунду випередити володаря Кришталевого глобуса-2020/2021 Йоганнеса Бьо. Обидва спортсмени не допустили хиб на вогневому рубежі.

Як виступили українці

Найкращій серед українців – Дмитро Підручний. Він бездоганно відпрацював на вогневому рубежі, проте поборотися за медалі йому не вдалося. У підсумку він опинився на 21-й позиції.

Антон Дудченко фінішував дещо нижче – на 24 сходинці, проте українець припустився однієї хиби під час стрільби.

Ще одному українцеві вдасть позмагатися у гонці переслідування, Богдан Цимбал утримався на 52 місці, він не закрив одну з мішеней під час "стійки".

Новачок чоловічої збірної Андрій Доценко не продемонстрував сьогодні хороших результатів. Спортсмен припустився промаху на першому вогневому рубежі та посів у підсумку 88 місце.

Також не пощастило і Денису Насико, у своїй дебютній спринтерській гонці, українець посів місце 106 місце. Денис не зміг закрити 4 мішені на вогневих рубежах.

Результат спринтерської гонки в Естерсунді

1. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0) 22:33.5

2. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0) +11.8

3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0) +12.2

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21. Дмитро Підручний (Україна, 0+0) +1:19.8

24. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +1:21.0

52. Богдан Цимбал (Україна, 0+1) +2:04.9

88. Андрій Доценко (Україна, 1+0) +3:00.1

106. Денис Насико (Україна, 2+2) +3:30.0