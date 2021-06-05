Підгрушна змінила прізвище

У новому біатлонному сезоні українські вболівальники більше не побачать у протоколі прізвище Підгрушної. Біатлоністка повідомила, що змінює прізвище.

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Олена буде виступати під прізвищем свого чоловіка – Білосюк.

"Щоб досягати успіху потрібно вчитись, розвиватись, змінюватись. Інколи досить маленьких змін, а інколи варто зважитись і на кардинальні зміни. Я постійно займаюсь самовдосконаленням, та і в моєму житті настав час кардинальних змін!

Тому, одружившись, я змінила прізвище. У сезоні 2021/2022 у протоколах буде не Pidhrushna, а Bilosiuk. І зараз ми працюємо над тим, щоб Білосюк була швидшою за Підгрушну. Бажаю і вам життєвих змін, що принесуть щастя у ваші домівки", – написала біатлоністка.

Зауважимо, що у 2016 році Підгрушна розлучилася з колишнім очільником Тернопільської обласної ради, а зараз – заступником мера Івано-Франківська Олексієм Кайдою. Пара була в шлюбі 3 роки.

Олена Підгрушна – одна з найкращих біатлоністок в історії України. Вона олімпійська чемпіонка-2014, чемпіонка світу-2013. Також Підгрушна двічі здобувала "срібло" на чемпіонатах світу 2013 та 2017 років. Окрім того, Олена тричі бронзова призерка чемпіонатів світу.