Україна змінила форму перед Олімпіадою

Збірна України традиційно виступатиме у синьо-жовтих кольорах. Нова форма у порівнянні з попередньо отримала більше жовтого кольору. Разом з тим, незмінним залишився темно-синій відтінок.

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Нову форму збірної України презентувала жіноча команда. На фото Олена Підгрушна, Ірина Варвинець, сестри Семеренко, Ольга Абрамова, Юлія Джима та Надія Бєлкіна.

Форму створила шведська компанія Craft Sportswear.



Збірна України з біатлону представила нову форму / Фото biathlon.com.

Попередній раз збірна України з біатлону змінювала форму у сезоні-2018/2019. Відтоді команда провела в однаковій формі три сезони.

Коли стартує новий сезон

Новий біатлонний сезон стартує 26 листопада в Естерсунді, де відбудеться перший етап Кубка світу. Сезон-2021/2022 буде олімпійським.

Замість чемпіонату світу біатлоністи змагатимуться на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні. У сезоні заплановано 10 етапів Кубка світу.