Успіх господарки стадіону

Майже на самому початку гонки шведська біатлоністка Ганна Еберг не лишила ніякої інтриги. Біатлоністка відзначилася вдалою та швидкою стрільбою, а завдяки хорошим показникам на дистанції зуміла посісти перше місце.

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Представниця Франції Анаїс Шевальє-Буше також без хиб відпрацювала на вогневому рубежі, але опинилася на другій сходинці. Від шведки вона відстала на 11 секунд.

За бронзу зачепилася норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн, вона єдина біатлоністка на подіумі, яка припустилася помилки на вогневому рубежі.

Як виступили українки

Найкращою серед українок стала Олена Білосюк, вона вдало відпрацювала на вогневих рубежах та посіла 24 місце. Недалеко від залікованої зони на 44-тому місці фінішувала Віта Семеренко, вона одного разу схибила на під час стрільби.

Для Юлії Джими гонка завершилася також не найкращим чином, вона двічі не вцілила в мішень та посіла в підсумку 50 місце. Попри два промахи Катерина Бех розташувалася ще нижче – на 77 позиції.

А от для Валентини Семеренко гонка виявилася зовсім провальною. На останньому вогневому рубежі українка схибила 4 рази. Вона фінішувала 99-тою.

Кубок cвіту з біатлону, Естерсунд, спринт у жінок

1. Ганна Еберг (Швеція, 0+0) 19:01.5

2.Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 0+0) +11.3

3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 0+1) +15.4

…

24. Олена Білосюк (Україна, 0+0) +1:22.1

44. Віта Семеренко (0+1) +1:52.0

50. Юлія Джима (1+1) +2:01.1

77. Катерина Бех (1+1) +2:27.8

99. Валентина Семеренко (0+4) +3:21.