Коронавірус у збірній України

Збірна України потрапила на самоізоляцію у норвезькому Бейтостолені, де проходить передсезонний збір. Про це розповів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

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За його інформацією, спортсмени та тренери після приїзду до Норвегії контактували з носієм коронавірусу.

Після того, як збірна України пройшла тестування на COVID-19, виявлено один позитивний результат. Повідомляється, що симптомів захворювання у біатлоністів немає.

Самоізоляція не стане на заваді підготовці команди до нового сезону. Біатлоністи, які отримали негативні результати тестів, продовжують тренування.

Проте, щоб не перетинатися з представниками інших збірних, збірна України проводить тренування вранці та ввечері. У нашій команді очікують, що зможуть повернутися до звичного режиму через 7 – 8 днів.

Новий біатлонний сезон стартує 26 листопада етапом Кубка світу у шведському Естерсунді.