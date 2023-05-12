"Гравцям пропонують гроші за поразку": тренер клубу УПЛ розповів про реалії нинішнього футболу

Володимир Шаран зізнався, що гравцям Минаю пропонують взяти участь у лихій справі. Мова йде про договірні матчі.

Головний тренер закарпатського колективу розповів, як його підопічних намагаються підкупити. Гравцям пропонують певну суму за поразку у матчі.

Варте уваги Чи претендує Україна на проведення ЧС-2030 з футболу: як в УАФ виникли "розбіжності" про це

Брудні справи

Володимир Шаран зазначив, що наразі в Українській Прем'єр-лізі вистачає скандалів, головними особами у яких є арбітри матчів. Проте чемпіонат України хочуть заразити іншим вірусом. Головний наставник "лисиць" розповів, що його підопічних двічі намагалися підкупити напередодні матчів, з претендентами на чемпіонство.

Останнім часом про суддів говорять більше, ніж про сам футбол. На жаль, на нашому наступному матчі (проти СК Дніпро-1) знову не буде системи VAR. Це погано. Та наразі я хочу сказати про інше. Вдруге за останні два тижні нашим гравцям телефонують невідомі люди і пропонують грати нечесно. Дзвінки були напередодні матчу проти Шахтаря, а тепер – перед СК Дніпро-1. Пропонують футболістам гроші за поразку. Ми розуміємо, що це не представники клубів. Судячи з усього, це люди, які заробляють на ставках чи щось таке. Ми не знаємо хто вони, але такі реалії сучасного футболу,

– розповів Шаран.

Останні скандали УПЛ