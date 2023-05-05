УАФ вивчає декілька останніх матчів Металіста. Харківський колектив підозрюють у договірних матчах.

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Ситуація ускладнюється

Металіст прикував до себе зайву увагу Української асоціації футболу, оскільки "жовто-синіх" підозрюють у договірних поєдинках. Раніше голова асоціації Андрій Павелко заявляв у зустрічі між СК Дніпро-1 та Металістом був зафіксований аномальний рух ставок. Комітет арбітрів та Комітет з етики і чесної гри оперативно вивчають ситуацію.

Варто зазначити. Металіст делегував низку гравців та тренерів до стану "спортклубівців". Через це харківський колектив вибив собі тавро неофіційного статусу фарм-клубу СК Дніпро-1.

Проте матч з претендентом на чемпіонство в УПЛ не єдиний, який викликав підозри в Української асоціації футболу. Наразі вивчається й інші матчі Металіста, зокрема нещодавній поєдинок з Вересом, який завершився з рекордним рахунком 5:5. Та варто зазначити, що у минулих зустрічах харківської команди аномальний рух ставок не помічався.

"Жовто-сині" знаходяться у критичій позиції в поточному сезоні, оскільки команда перебуває у складному фінансовому становищі, до того ж раніше гуляла інформація про заборгованості по зарплаті. До всього щастя в турнірній таблиці команда опустилася у зону вильоту, що може виправдати підозри зі сторони УАФ