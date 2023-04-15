Металіст – Верес 5:5

Голи: Картушов, 6, Порох, 10, Прядун, 25, Бойчук, 38, Наумець 82 – Блізніченко, 18, 59, Шарай, 23, 55, Хондак, 36

Металіст та Верес провели зустріч в рамках 21-го туру Української Прем'єр-ліги, в якій командам не вдалось виявити сильнішого. Команди з нижньої частині турнірної таблиці видали шедевральний поєдинок, проте їм тільки залишається надіятись на збереження прописки у еліті, пише 24 Канал.

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Злива голів

Як Металіст, так і Верес боряться за виживання, тому бажанням колективам позичати було не варто. Обидві команди вдразу кинулися у безжальний бій, не поступаючи одне одному та не здаючи позиції, що і переросло у видовищний матч, який супроводжував дуже сильний дощ.

Своє "я" спершу вирішив продемонструвати саме Металіст забивши два шивдшких гола. На 6-ій хвилині мачту забитим м'ячем відзначився досвідчений вінгер харків'ян Єгор Картушов, який впевнено замкнув подачу з флангу. М'яч залетів у ворота після того, як голкіпер Вереса все ж до нього дотягнувся, проте врятувати свою команду не зміг.

Другий гол прийшов на 10-ій хвилині матчу, а оформив його Богдан Порох, який після подачі з кутового виявився першим на добивані. Воротар рівненського колектива знову ледь не зберіг свою команду від пропущеного гола, 2:0.

Проте Верес так просто відпускати свого не захотів. На 18-ій хвилині рівненський колектив отримав нагоду пробити 11-метровий удар після непотрібного фолу захисника Металіста. Пенальті знову впевнено реалізував Андрій Блізніченко, скоротивши відставання. Уже на 23-ій хвилині матчу Владислав Шарай вирівняв ваги поєдинку. Півзахисник Вереса забив гол після серії передач своїх партнерів по команді, відправивши м'яч у противохід голкіперу Металіста, 2:2.

Ще у першому таймі команди вирішили не зупинятися на досягнутому. За мить, а саме на 25-ій хвилині Максим Прядун обікрав гравця Вереса біля воріт рівненського колектива. Свою крадіжку Прядун відразу перетворив у гольовий момент, потужно відправивши м'яч у дальній кут, 3:2.

Та Верес уже дав зрозуміти, що вони хлопці з характером. Під завісу першого тайму молодий захисник рівненського колектива Данило Хондак після подачі з кутового відправив м'яч у дальній кут воріт, вкотре розчарувавши голкіпера Металіста. Проте відповідь харків'ян довго на себе чекати не змусила. Шикарний гол на свій рахунок записав Богдан Бойчук, який у один дотик підхопив м'яч у повітрі та відправив його падаючи у дальню "дев'ятку" воріт Вереса, 4:3.

Другий тайм також був насичений на голи. Рівненсткий колектив вирішив, що тепер час побувати у ролі лідера поєдинку, тому швидко взяли себе у руки. Спершу, на 55-ій хвилині після подачі у карний майданчик Владислав Шарай записав дубль на свій рахунок, головою влучивши у воротарський кут. Згодом, на 59-ій хвилині Верес заробив суперечливий пенальті, м'ячем влучивши у прижату руку гравцю Металіста. Проте Андрію Блізніченку це не завадило забити другий пенальті у матчі, вивівши свою команду врешті-решт вперед, 4:5.

Та вже як стало звичним у матчі, команди боролися до останнього. Харківський колектив вирішив накприкінці зустрічі зрівняти рахунок і поставити фінальну логічну крапку. Після передачі рабоною від Бойчука у карному майданчику Вереса виник хаос, який своїм ударом зміг завершити Владислав Наумець, забивши свій перший гол за Меатілст, 5:5.

Таким чином, Верес та Металіст розписали непоступливу мирову у вогняному поєдинку. Цікаво, що команди залишились у зоні вильоту, оскільки рівненський клуб опинився на 13-ій сходинці (20 очок у активі), а харків'яни, які знову видали достойний матч, посіли 15-у сходинку (19 очок у активі).

Відеоогляд матчу Металіст – Верес: