Главный тренер закарпатского коллектива рассказал, как его подопечных пытаются подкупить. Игрокам предлагают определенную сумму за поражение в матче.
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Грязные дела
Владимир Шаран отметил, что в настоящее время в Украинской Премьер-лиге хватает скандалов, главными лицами которых являются арбитры матчей. Тем не менее, чемпионат Украины хотят заразить другим вирусом. Главный наставник "лис" рассказал, что его подопечных дважды пытались подкупить в преддверии матчей с претендентами на чемпионство.
В последнее время о судьях говорят больше, чем о самом футболе. К сожалению, на нашем следующем матче (против СК Днепр-1) снова не будет системы VAR. Это плохо. Но я хочу сказать о другом. Второй раз за последние две недели нашим игрокам звонят неизвестные люди и предлагают играть нечестно. Звонки были накануне матча против Шахтера, а теперь перед СК Днепр-1. Предлагают футболистам деньги за поражение. Мы понимаем, что это не представители клубов. Судя по всему, это люди, которые зарабатывают на ставках или что-нибудь такое. Мы не знаем кто они, но такие реалии современного футбола,
– рассказал Шаран.
Последние скандалы УПЛ
- Ряд недавних матчей харьковского Металлиста проверяют вроде договорных поединков. В частности, встреча с Днепром-1 (5:0), в которой была зафиксирована аномальная концентрация ставок, а также матч с ровенским Вересом (5:5).
- Что касается Днепра-1, то клуб обвиняют в пристрастном арбитраже и кумовстве по рефери. матча с Черноморцем (1:2). Да вот "спортклубовцы" привели аргументы, почему народ не имеет права бросать в них камни. Однако днепряне успели попасть в очередной скандал, поскольку в матче с Александрией (1:1) Днепр-1 заработал очень сомнительное пенальти, что возмутило футбольное сообщество Руслан Ротань за чрезмерную реакцию получил прямую красную карту, а "герой" эпизода Назаренко показал последствия контакта с игроком соперника.
- Сам Минай также пострадал от украинского арбитража. Закарпатскому коллективу не засчитали чистый гол в матче с Шахтером, что могло привести к ничьей "горняков" и сбросить их с вершины УПЛ.