Главный тренер закарпатского коллектива рассказал, как его подопечных пытаются подкупить. Игрокам предлагают определенную сумму за поражение в матче.

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Грязные дела

Владимир Шаран отметил, что в настоящее время в Украинской Премьер-лиге хватает скандалов, главными лицами которых являются арбитры матчей. Тем не менее, чемпионат Украины хотят заразить другим вирусом. Главный наставник "лис" рассказал, что его подопечных дважды пытались подкупить в преддверии матчей с претендентами на чемпионство.

В последнее время о судьях говорят больше, чем о самом футболе. К сожалению, на нашем следующем матче (против СК Днепр-1) снова не будет системы VAR. Это плохо. Но я хочу сказать о другом. Второй раз за последние две недели нашим игрокам звонят неизвестные люди и предлагают играть нечестно. Звонки были накануне матча против Шахтера, а теперь перед СК Днепр-1. Предлагают футболистам деньги за поражение. Мы понимаем, что это не представители клубов. Судя по всему, это люди, которые зарабатывают на ставках или что-нибудь такое. Мы не знаем кто они, но такие реалии современного футбола,

– рассказал Шаран.

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