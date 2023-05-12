Головний тренер закарпатського колективу розповів, як його підопічних намагаються підкупити. Гравцям пропонують певну суму за поразку у матчі.
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Брудні справи
Володимир Шаран зазначив, що наразі в Українській Прем'єр-лізі вистачає скандалів, головними особами у яких є арбітри матчів. Проте чемпіонат України хочуть заразити іншим вірусом. Головний наставник "лисиць" розповів, що його підопічних двічі намагалися підкупити напередодні матчів, з претендентами на чемпіонство.
Останнім часом про суддів говорять більше, ніж про сам футбол. На жаль, на нашому наступному матчі (проти СК Дніпро-1) знову не буде системи VAR. Це погано. Та наразі я хочу сказати про інше. Вдруге за останні два тижні нашим гравцям телефонують невідомі люди і пропонують грати нечесно. Дзвінки були напередодні матчу проти Шахтаря, а тепер – перед СК Дніпро-1. Пропонують футболістам гроші за поразку. Ми розуміємо, що це не представники клубів. Судячи з усього, це люди, які заробляють на ставках чи щось таке. Ми не знаємо хто вони, але такі реалії сучасного футболу,
– розповів Шаран.
Останні скандали УПЛ
- Низку недавніх матчів харківського Металіста перевіряють на зразок договірних поєдинків. Зокрема, зустріч з Дніпром-1 (5:0), в якій була зафіксована аномальна концентрація ставок, а також матч з рівненським Вересом (5:5).
- Щодо Дніпра-1, то клуб звинувачують в упередженому арбітражі та кумівством з рефері матчу з Чорноморцем (1:2). Та от "спортклубівці" навели аргументи, чому народ не має права кидати у них камені. Проте дніпряни встигли потрапити у черговий скандал, оскільки у матчі з Олександрією (1:1) Дніпро-1 заробив дуже сумнівне пенальті, що обурило футбольну спільноту. Руслан Ротань за надмірну реакцію отримав пряму червону карту, а "герой" епізоду Назаренко продемонстрував наслідки контакту з гравцем суперника.
- Сам Минай також постраждав від українського арбітражу. Закарпатському колективу не зарахували чистий гол у матчі з Шахтарем, що могло призвести до нічиї "гірників" та скинути їх з вершини УПЛ.