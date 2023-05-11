У четвер, 11 травня, в УПЛ відбувся перенесений матч 1 туру. У ньому Дніпро-1 не зміг перемогти Олександрію, гра завершилась з рахунком 1:1, повідомляє 24 Канал.

До теми Суддя "намалював" пенальті для Дніпра-1: Ротань пішов розбиратись та отримав вилучення – відео

Гра запам’яталась скандальним рішенням на користь дніпрян. На 20 хвилині суддя поставив пенальті після картинного падіння Назаренка від контакту з гравцем Олександрії.

Це обурило наставника "аграріїв" Руслана Ротаня. Він за сумісництвом є тренером молодіжної збірної, а у березні ще і виконував обов’язки коуча національної команди. Він пішов розбиратися із тренером суперників Олександром Кучером.

Також Ротань вступив у конфлікт із арбітром Ярославом Козиком. Під час сварки спеціаліст послав рефері "на*уй" та назвав його клоуном. Через це Руслан Петрович отримав вилучення.

Відео сварки Ротаня з арбітром:

Через втрату очок Дніпро-1 не скористався можливістю наздогнати Шахтар у турнірній таблиці. За п’ять турів до завершення підопічні Кучера відстають від «гірників» на два очки.

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При цьому, всього у трьох балах позаду йде Зоря, яка претендує на місце у кваліфікації Ліги чемпіонів. Натомість Олександрія закріпилась на п’ятій сходинці, яка дасть право на вихід в Лігу конференцій.