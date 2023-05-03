Наприкінці першого тайму матчу між Минаєм та Шахтарем стався скандальний епізод. "Гірники" дивом залишилися в лідерських позиціях, пише 24 Канал.

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Груба помилка

В рамках 24-го туру Української Прем'єр-ліги донецький колектив мінімально здолав закарпатський клуб (1:0), проте один епізод у матчі сильно міг вплинути на фінальний результат зустрічі, та й не тільки. Шахтар міг втратити свої лідерські позиції в турнірній таблиці – якби "гірники" з Минаєм зіграли в нічию, а Дінпро-1 свій наступний матч (який у них ще є в запасі) виграв.

Інцидент трапився на останній хвилині першого тайму. Виконання стандарту "лисицями" спершу завершилося заблокованим ударом, а згодом потужним пострілом відзначився гравець Миная. Таким чином м'яч від поперечки відбився у ворота Шахтаря, що мало б сиволізувати про гол закарпатців, проте м'яч хитро вискочив з воріт "кротів" та потрапив до рук Анатолія Трубіна. Арбітр матчу не зафіксував заслужений гол Миная, що дозволило Шахтарю виграти матч та залишитись на першій сходинці УПЛ.

Відео курйозного епізоду: