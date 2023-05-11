Матч розпочався із 9-ї хвилини. Саме стільки командам вдалось зіграти раніше, хоча згодом поєдинок було перервано через масовану ракетку атаку Росії по Україні. Обидва колективи вийшли вмотивованими на футбольне поле. Доказом цього стали два голи у середині першої 45-хвилинки.

Як це було Суддя "намалював" пенальті для Дніпра-1: Ротань пішов розбиратись та отримав вилучення – відео

Спершу Дніпро-1 завдяки реалізованому пенальті Артема Довбика повів у рахунку 1:0. Однак цей епізод став темою обговорень. Лівий вінгер дніпрян Олександр Назаренко опинився на газоні у штрафному майданчику Олександрії після того, як захисник суперника Данило Скорко поклав йому на плече руку.

Суддя одразу вказав на 11 метрів. Однак більшість твердить, що арбітр просто подарував Дніпру-1 пенальті, якого можна було спокійно не призначати.

Назаренко: Це сто відсотків пенальті, тому що він мене схопив за плече

Сам постраждалий у цьому епізоді Назаренко прокоментував фол на собі. Він підтвердив, що порушення правил було. Адже на його плечі є синець від руки Скорка.

Ми не думали про Олександрію, у нас були свої важливі матчі. Почали думати про них тільки перед грою. На мою думку, це сто відсотків пенальті, тому що він мене схопив за плече, у мене залишився синець,

– наголосив Назаренко.

На думку футболіста Дніпра-1, суддя правильно вчинив у цьому епізоді із призначенням 11-метрового. Назаренко розповів, що по перерві отримав ще одне підтвердження моменту від головного арбітра.

Я вважаю, що це стовідсотковий пенальті, і суддя після перерви мені також сказав, що це пенальті. Я вистрибував, намагався дотягнутись до м'яча, і він мене завалив. Я відчув, як на мене, поклали руку, як мене намагаються завалити, потягнули вниз, і я впав. Рефері був ззаду, він побачив фол і поставив пенальті,

– додав постраждалий.

Відзначимо, що матч закінчився мировою 1:1. Аже Олександрії вдалось швидко відігратись у рахунку завдяки голу Ковальця.