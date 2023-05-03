Дніпро-1 – Металіст 5:0

Голи: Пеглоу, 33, 40, 90+4, Гуцуляк, 43, Підлепенець, 76

Дніпро-1 та Металіст провели зустріч в рамках 24-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "спортклубівці". Дніпряни плекають надії вкрасти перемогу у донецького Шахтаря, пише 24 Канал.

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Треба скочити в кілька разів вище себе

Дніпро-1 всі сили віддає, аби повернути собі лідерські позиції в чемпіонаті України та вперше у своїй історії стати чемпіоном країни. У своєму матчі "спортклубівці" розібрались без проблем, а от у матчі Шахтаря судді допустили фатальну помилку, не зарахувавши гол Минаю, що може вдарити по амбіціям дніпровської команди.

Інтриги як такої у матчі не було, оскільки "спортклубівці" на декілька голів вище виглядали, аніж їхній характерний суперник, який у цьому поєдинку своїм козирем похизуватися не зміг. Проте дніпряни змогли "розмочити" ворота Металіста тільки наприкінці першого тайму, проте тричі. Спершу Пеглоу відзначився дублем, а згодом гол на свій рахунок записав ще й Гуцуляк, який закрив усі питання у зустрічі, 3:0.

Другий тайм не приніс жодних цікавинок в плані інтриги – Дніпро-1 продовжував атакувати, а Металіст терпів навалу свого маститого суперника. Проте "спортклубівців" відзначитись забити голами змогли знову тільки наприкінці тайму. До авторів забитих голів у матчі записався ще й Підлепенець, а хет-триком у зустрічі відзначився Пеглоу, який гучно закрив двері матчу, 5:0.

Таким чином, Дніпро-1 усіма силами намагається продемонструвати чого вони вартують, проте Шахтар не відпускає свого, хоча й "гірникам" допомогли у переможному матчі з Минаєм (1:0) судді. "Спортклубівці" посідають другу сходинку УПЛ (54 очка у активі), відстаючи від "кротів" на 5 пунктів, проте дніпряни все ще мають матч в запасі. Щодо Металіста, то команда знаходиться в прямій зоні вильоту, посівши 15-е місце чемпіонату (19 очок у активі).

Відеоогляд матчу Дніпро-1 – Металіст: