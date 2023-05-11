Вже на 22-й хвилині зустрічі рахунок у матчі став 1:0 на користь дніпрян. Назаренко відчув на своєму плечі руку Скорка та впав у штрафному майданчику Олександрії, пише 24 Канал.

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Скандали в УПЛ набирають обертів



Спірний пенальті у матчі Дніпро-1 – Олександрія / Кадр із трансляції

Суддя, який перебував від епіцентру епізоду у декількох метрах, вказав на пенальті у ворота гостей. Тоді головний тренер Олександрії Руслан Ротань пішов з'ясовувати момент у технічну зону суперника. Тренери поспілкувались на підвищених тонах.

Тоді іноземний футболіст Дніпра-1 Пеглоу дозволив собі розпустити руки у сторону наставника суперника. Бразильський нападник відштовхнув Ротаня.



Тренерські розбірки у матчі Дніпро-1 – Олександрія / Скриншот із KDK

Відео спірного епізоду з пенальті:

За декілька секунд головний арбітр зустрічі вилучив Ротаня та адміністратора Дніпра-1.

Пенальті взявся пробивати штатний пенальтист та найкращий бомбардир УПЛ-2022/2023 Довбик та не схибив із 11 метрів. Артем вивів Дніпро-1 уперед 1:0. Але епізод був дуже скандальним. Арбітр більше малював пенальті для дніпрян, аніж він насправді був.

Цікаво! Для Довбика це гол став 22-м (8 із пенальті) у поточному сезоні УПЛ. Артем збільшує свою перевагу у перегонах бомбардирів української першості у цьому сезоні-2022/2023 над динамівцем Віталієм Буяльським, в активі якого 11 м'ячів.

Однак вже через 4 хвилини Олександрія зрівняла цифри на табло. Ковалець найкраще зіграв на другому поверсі після подачі та зробив рахунок зустрічі рівним 1:1.

Перший тайм закінчився мировою 1:1.