Виглядає ще ефектніше: Ф'юрі безжально побив Уайлдера – відео нокауту з перших рядів від фаната

12 жовтня 2021 , 09:40
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Тайсон Ф'юрі вдруге нокаутував Деонтея Уайлдера в історії їх протистоянь. У мережі потрапило відео нокауту, яке зняв фанат із перших рядів у залі.

Це було потужно

Один із уболівальників встиг зняти момент нокауту головному шоу у Лас-Вегасі. Сам фанат сидів впритул до рингу. З цього ракурсу фатальний момент для Деонтея Уайлдера виглядає ще жорсткіше.

Оце так Після тотального побиття та нокауту: Ф'юрі зламав руку та палець Уайлдеру

Відео від фаната

Ф'юрі – Уайлдер: головне про бій

Автор: Софія Кулай