Виглядає ще ефектніше: Ф'юрі безжально побив Уайлдера – відео нокауту з перших рядів від фаната
12 жовтня 2021 , 09:40Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Тайсон Ф'юрі вдруге нокаутував Деонтея Уайлдера в історії їх протистоянь. У мережі потрапило відео нокауту, яке зняв фанат із перших рядів у залі.
Це було потужно
Один із уболівальників встиг зняти момент нокауту головному шоу у Лас-Вегасі. Сам фанат сидів впритул до рингу. З цього ракурсу фатальний момент для Деонтея Уайлдера виглядає ще жорсткіше.
Оце так Після тотального побиття та нокауту: Ф'юрі зламав руку та палець Уайлдеру
Відео від фаната
Ф'юрі – Уайлдер: головне про бій
- Боксери вразили своїми виходами на ринг у яскравих костюмах. Ще перед поєдинком Уайлдер запевнив, що пошив свій костюм із легших матеріалів. Перед попереднім боєм його вбрання важило близько 18 кілограмів, що не дозволило американцю відчути легкість у перших раундах. Про це заявляв сам Деонтей.
- Але і це не дозволило американському боксеру тріумфувати. Ф'юрі відсвяткував дострокову перемогу нокаутом. Тайсон вперше у кар'єрі двічі побував у нокдауні в одному раунді. Однак зумів продовжити бій.
- Це був вже третій між боксерами та швидше за все, що останній. У контракті поєдинку немає опції реваншу. В історії їх протистоянь Уайлдер зазнав двох поразок нокаутом. Ще одного разу бійці розійшлись миром.
- Після успішного захисту титулу WBC Ф'юрі не стримав сліз, підтримати його на ринг вийшла дружина боксера. Після інтерв'ю британець заспівав на увесь зал.
- Після бою британський боксер заявив, що чекає реваншу Усика та Джошуа.