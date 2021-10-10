"Подивимося, що буде в реванші Усика і Джошуа"

33-річний боксер із Великої Британії здобув одну з найяскравіших перемог у кар'єрі. Тайсон Ф'юрі в одинадцятому раунді нокаутував Деонтея Уайлдера.

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Після поєдинку Ф'юрі розповів про шанси провести бій з українцем Олександром Усиком. Британець не поспішає з організацією цього двобою. Спершу Тайсон хоче поглянути на реванш Ентоні Джошуа та Олександра Усика.

Реванш Усик – Джошуа може відбутись у лютому – березні 2022 року.

Британський боксер планує взяти час на відпочинок, щоб провести більше часу з родиною.

Подивимося, що буде в реванші Усика і Джошуа. Зараз я хочу взяти невелику перерву. З останніх шести місяців я провів зі своєю родиною тільки два тижні. Перш ніж я буду думати про свого майбутнього суперника, я хотів би насолодитися своєю перемогою, однією з найбільших у моїй кар'єрі,

– розповів Ф'юрі.

Останнім часом справи у британця йдуть не найкраще. У нього були серйозні проблеми з новонародженою дитиною. Після перемоги над Уайлдером британець не стримав сліз. Дружина боксера вийшла на ринг, щоб підтримати коханого.