Ф'юрі може скласти конкуренцію виконавцям

Британський боксер здивував не лише до та під час поєдинку. На ринг Тайсон Ф'юрі вийшов в одязі римського легіонера, а вже після поєдинку проявив свої вокальні вміння.

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Тайсон нокаутував Деонтея Уайлдера в одинадцятому раунді. Ф'юрі провів вдалий захист поясу чемпіона WBC. Британець виділився яскравою поведінкою після перемоги. Боксер поділився першими враженнями від поєдинку, а після цього заспівав у мікрофон.

Чемпіон за версією WBC вибрав пісню Walking in Memphis, замінивши у приспіві слово Мемфіс на Вегас. Чому так? Третій бій між цими боксерами відбувся у Лас-Вегасі. Саме так Ф'юрі хотів подякувати фанатам за підтримку.

Після поєдинку на ринзі були і сльози. Але не Уайлдера, а тріумфатора поєдинку. Британець не стримав сліз після звитяги. Підтримати Ф'юрі на ринг вийшла дружина британського боксера.

Ф'юрі заспівав після перемоги над Уайлдером: відео