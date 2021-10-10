Розвиток бою

У першому раунді боксери придивлялися один до одного (хоча це вже і третій їх бій), ніхто не вкладався в удари. В кінці Ф'юрі точно пробив по супернику, що збентежило Уайлдера.

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Протягом бою Уайлдер не звертав на захист увагу і намагався контратакувати. У третьому раунді це зіграло злий жарт з Деонтеєм – Ф'юрі відправив американця у важкий нокдаун, але він дивом продовжив бій. У четвертому раунді трапилося зовсім несподіване – вже Уайлдер двічі відправив у нокдаун Ф'юрі, один з яких стався після удару по потолиці.

Після половини бою на перший план вийшла вже витривалість боксерів. Тайсон намагався атакувати, а Деонтей шукав можливість для третього удару.

У сьомому раунді "Циганський король" провів серію бомбардувальних ударів, влучивши небезпечно декілька разів. Здавалося, що Уайлдер зараз впаде, але все ж американець втримався на ногах.

Далі Ф'юрі продовжив вбивати суперника. Уайлдер намагався відповідати, зціпивши зуби, але Тайсон виглядав свіжіше на порядок. У десятому раунді британець вдруге відправив Уайлдера в нокдаун, але американець з надлюдською мужністю продовжив бій. Та ще й зміг відповісти – "короля" врятував гонг.

Вирішальним став 11 раунд. Ф'юрі у короному стилі пробив в голову Уайлдеру та нокаутував суперника.

Таким чином, Тайсон Ф'юрі може стати наступним суперником Олександра Усика за титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі. Але спершу в українця реванш з Ентоні Джошуа.