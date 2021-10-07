Завершення історії

Багато розмов є навколо поєдинку Тайсона Ф'юрі та Деонтея Уайлдера. Боксери проведуть свій третій бій. Поки що американець не знає смаку перемог.

До речі Я надер дупу Уайлдеру, – Ф'юрі познущався з Деонтея напередодні третього бою

Швидше за все, що історія протистоянь між цими боксерами завершиться. В угоді поєдинку немає пункту про реванш для того, хто програє у зустрічі, яка відбудеться у Лас-Вегасі.

Ймовірно, що переможець бою захоче отримати можливість об'єднати чемпіонські пояси після реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Нагадаємо, що перший бій між цими боксерами завершився перемогою українця за рішенням суддівських записок. Бійцю з України вдалось відібрати у британця його чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF та IBO.

Другий бій між Джошуа та Усиком може відбутись у лютому – березні 2022 року.