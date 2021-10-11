Наслідки бою
Деотею Уайлдеру не вистачило лише одного раунду, щоб провести увесь поєдинок. В одинадцятому раунді Тайсон Ф'юрі нокаутував американця гарматним ударом у голову.
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Тренер американського боксера Малік Скотт розповів про наслідки після бою з Ф'юрі. Після поєдинку Уайлдер відразу попросив допомогу лікарів, в американця була травмована губа. Також у протистоянні з Тайсоном Деонтей зламав руку та палець.
Я завжди говорив, що Ф'юрі не просто гарний, а скажено гарний. Я усвідомив, що він – великий боєць, величезна повага йому. Деонтей показав себе просто чудово, але Ф'юрі виявився ще кращим і переміг,
– зазначив наставник боксера з США.
Було видно, як складно Уайлдер відходив від потужних ударів та нокауту британського суперника.
Ф'юрі – Уайлдер: головне про бій, у якому було все
- Боксери приємно здивували своїми виходами на ринг у яскравих костюмах.
- Ф'юрі відсвяткував дострокову перемогу нокаутом. У поєдинку було усе – нокдауни боксерів, нокаут Уайлдера та красиві комбінації ударів. Ф'юрі вперше у своїй кар'єрі двічі побував у нокдауні в одному раунді.
- Тайсон вдруге поспіль нокаутував Деонтея. Вперше це було у сьомому раунді другого поєдинку. Перша зустріч ж завершилась мировою.
- Після успішного захисту титулу WBC Ф'юрі не стримав сліз, підтримати його на ринг вийшла дружина боксера. Після короткого інтерв'ю британець заспівав на увесь зал.
- Швидше за все, що це був останній двобій між цими боксерами. У контракті бою нібито немає опції реваншу.
- Після бою британський боксер заявив, що чекає реваншу Усика та Джошуа.