Наслідки бою

Деотею Уайлдеру не вистачило лише одного раунду, щоб провести увесь поєдинок. В одинадцятому раунді Тайсон Ф'юрі нокаутував американця гарматним ударом у голову.

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Тренер американського боксера Малік Скотт розповів про наслідки після бою з Ф'юрі. Після поєдинку Уайлдер відразу попросив допомогу лікарів, в американця була травмована губа. Також у протистоянні з Тайсоном Деонтей зламав руку та палець.

Я завжди говорив, що Ф'юрі не просто гарний, а скажено гарний. Я усвідомив, що він – великий боєць, величезна повага йому. Деонтей показав себе просто чудово, але Ф'юрі виявився ще кращим і переміг,

– зазначив наставник боксера з США.

Було видно, як складно Уайлдер відходив від потужних ударів та нокауту британського суперника.

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