Цього разу костюм не буде відмазкою

35-річний боксер із США знову вразить усіх своїм виходом на ринг. Для Деонтея Уайлдера пошили спеціальний костюм, який буде легший за попередній. Боксер вже приміряв його та залишився задоволений. Він буде виконаний у червоно-чорних кольорах.

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Червоний буде означати, що американець налаштований "похоронити" Тайсона Ф'юрі прямо на ринзі. Нагадаємо, що після фіаско у другому поєдинку Уайлдер зазначив, що його костюм був дуже важким. Орієнтовна вага його складала 18 кілограмів. Тому це завадило йому на початку бою він не відчув легкість у ногах, а у третьому раунді ноги просто вже не слухались Деонтея.

Зауважимо, що боксери втретє вийдуть один проти одного на ринг. Перша зустріч між Ф'юрі та Уайлдером завершилась мировою, а ось у другому поєдинку Тайсон у сьомому раунді нокаутував суперника та став чемпіоном за версією WBC.