Не стримав емоцій

Деонтей Уайлдер та Тайсон Ф'юрі провели яскравий титульний бій за пояс WBC. Обидва боксери побували у нокдаунах, але нокаут був один – від Ф'юрі.

Цікаво побачити Нокдауни Ф'юрі та глибокий нокаут Уайлдера: відеоогляд бою за титул WBC

Британський боксер достроково завершив бій в одинадцятому раунді. Фатальним став потужний удар у голову американця. 33-річний Ф'юрі після перемоги схилився на канати та заплакав. Він дозволив своїм емоціям вийти на зовні.

Відзначимо, що боксери вразили не лише рівнем бою, а й виходом на ринг.

Останнім часом справи у британця йдуть не найкраще. У нього були серйозні проблеми з новонародженою дитиною. Ця перемога принесла хоч трішки щастя у складний період життя боксера. Підтримала на ринзі Тайсона і його дружина.

Емоції Ф'юрі: відео

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