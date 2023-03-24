Відбір на Євро-2024: календар матчів та турнірна таблиця

Відбір на чемпіонат Європи 2024 стартує 23 березня. 53 збірні в 10 групах змагатимуться за путівки на Євро-2024 протягом 2023 року.

Ще 9 жовтня УЄФА провела жеребкування відбору на Євро-2024. До участі допустили 53 збірні. Німеччина, як господарка турніру, отримала пряму путівку. Росію не допустили через війну в Україні. Деякі країни вимагали, щоб дискваліфікація поширювалася і на Білорусь, але цю країну таки допустили до участі у жеребкуванні та відборі.

До теми Що треба знати про кваліфікацію Євро-2024: формат, склад груп, календар матчів та шанси України

53 збірні поділили на 10 груп. В семи групах по 5 команд, і ще три групи мають по шість учасників.

На матчі кваліфікації Євро-2024 передбачили 10 турів. Однак в групах, де є п'ять збірних, команди зіграють лише вісім матчів. Тож по два тури пропускатимуть. В ці ігрові дні команди можуть зіграти як спаринги, так і витратити час на підготовку до інших матчів.

Путівки на Євро-2024 отримають по дві найкращі команди з кожної групи. Оскільки на чемпіонаті Європи виступить 24 збірні, то ще три путівки будуть розіграні у плей-офф на основі місць в дивізіонах Ліги націй.

Група A

Хто виступає

Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр

Календар матчів

25 березня. Шотландія – Кіпр

25 березня. Іспанія – Норвегія

28 березня. Шотландія – Іспанія

28 березня. Грузія – Норвегія

17 червня. Норвегія – Шотландія

17 червня. Кіпр – Грузія

20 червня. Шотландія – Грузія

20 червня. Норвегія – Кіпр

8 вересня. Грузія – Іспанія

8 вересня. Кіпр – Шотландія

12 вересня. Іспанія – Кіпр

12 вересня. Норвегія – Грузія

12 жовтня. Іспанія – Шотландія

12 жовтня. Кіпр – Норвегія

15 жовтня. Норвегія – Іспанія

15 жовтня. Грузія – Кіпр

16 листопада. Кіпр – Іспанія

16 листопада. Грузія – Шотландія

19 листопада. Іспанія – Грузія

19 листопада. Шотландія – Норвегія

Турнірна таблиця

№ Країна І В Н П РГ О 1 Іспанія 0 0 0 0 0:0 0 2 Норвегія 0 0 0 0 0:0 0 3 Шотландія 0 0 0 0 0:0 0 4 Грузія 0 0 0 0 0:0 0 5 Кіпр 0 0 0 0 0:0 0

Група B

Хто виступає

Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар

Календар матчів

24 березня. Гібралтар – Греція

24 березня. Франція – Нідерланди

27 березня. Нідерланди – Гібралтар

27 березня. Ірландія – Франція

16 червня. Гібралтар – Франція

16 червня. Греція – Ірландія

19 червня. Франція – Греція

19 червня. Ірландія – Гібралтар

7 вересня. Нідерланди – Греція

7 вересня. Франція – Ірландія

10 вересня. Ірландія – Нідерланди

10 вересня. Греція – Гібралтар

13 жовтня. Нідерланди – Франція

13 жовтня. Ірландія – Греція

16 жовтня. Греція – Нідерланди

16 жовтня. Гібралтар – Ірландія

18 листопада. Нідерланди – Ірландія

18 листопада. Франція – Гібралтар

21 листопада. Гібралтар – Нідерланди

21 листопада. Греція – Франція

Турнірна таблиця

№ Країна І В Н П РГ О 1 Нідерланди 0 0 0 0 0:0 0 2 Франція 0 0 0 0 0:0 0 3 Ірландія 0 0 0 0 0:0 0 4 Греція 0 0 0 0 0:0 0 5 Гібралтар 0 0 0 0 0:0 0

Група C

Хто виступає

Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта

Календар матчів

23 березня. Італія – Англія 1:2

23 березня. Північна Македонія – Мальта 2:1

26 березня. Англія – Україна

26 березня. Мальта – Італія

16 червня. Північна Македонія – Україна

16 червня. Англія – Мальта

19 червня. Україна – Мальта

19 червня. Англія – Північна Македонія

9 вересня. Україна – Англія

9 вересня. Північна Македонія – Італія

12 вересня. Італія – Україна

12 вересня. Мальта – Північна Македонія

14 жовтня. Україна – Північна Македонія

14 жовтня. Італія – Мальта

17 жовтня. Мальта – Україна

17 жовтня. Англія – Італія

17 листопада. Італія – Північна Македонія

17 листопада. Англія – Мальта

20 листопада. Україна – Італія

20 листопада. Північна Македонія – Англія

Турнірна таблиця

№ Країна І В Н П РГ О 1 Англія 1 1 0 0 2:1 3 2 Північна Македонія 1 1 0 0 2:1 3 3 Україна 0 0 0 0 0:0 0 4 Мальта 1 0 0 1 1:2 0 5 Італія 1 0 0 0 1:2 0

Група D

Хто виступає

Хорватія, Уельс, Вірменія, Туреччина, Латвія

Календар матчів

25 березня. Вірменія – Туреччина

25 березня. Хорватія – Уельс

28 березня. Уельс – Латвія

28 березня. Туреччина – Хорватія

16 червня. Уельс – Вірменія

16 червня. Латвія – Туреччина

19 червня. Туреччина – Уельс

19 червня. Вірменія – Латвія

11 вересня. Вірменія – Хорватія

11 вересня. Латвія – Уельс

12 жовтня. Хорватія – Туреччина

12 жовтня. Латвія – Вірменія

15 жовтня. Уельс – Хорватія

15 жовтня. Туреччина – Латвія

18 листопада. Латвія – Хорватія

18 листопада. Вірменія – Уельс

21 листопада. Хорватія – Вірменія

21 листопада. Уельс – Туреччина

Турнірна таблиця

№ Країна І В Н П РГ О 1 Хорватія 0 0 0 0 0:0 0 2 Уельс 0 0 0 0 0:0 0 3 Вірменія 0 0 0 0 0:0 0 4 Туреччина 0 0 0 0 0:0 0 5 Латвія 0 0 0 0 0:0 0

Група E

Хто виступає

Польща, Чехія, Албанія, Фарерські острови, Молдова

Календар матчів

24 березня. Молдова – Фарерські острови

24 березня. Чехія – Польща

27 березня. Польща – Албанія

27 березня. Молдова – Чехія

17 червня. Фарерські острови – Чехія

17 червня. Албанія – Молдова

20 червня. Молдова – Польща

20 червня. Фарерські острови – Албанія

7 вересня. Польща – Фарерські острови

7 вересня. Чехія – Албанія

10 вересня. Албанія – Польща

10 вересня. Фарерські острови – Молдова

12 жовтня. Фарерські острови – Польща

12 жовтня. Албанія – Чехія

15 жовтня. Польща – Молдова

15 жовтня. Чехія – Фарерські острови

17 листопада. Польща – Чехія

17 листопада. Молдова – Албанія

20 листопада. Чехія – Молдова

20 листопада. Албанія – Фарерські острови

Турнірна таблиця

№ Країна І В Н П РГ О 1 Польща 0 0 0 0 0:0 0 2 Чехія 0 0 0 0 0:0 0 3 Албанія 0 0 0 0 0:0 0 4 Фарерські острови 0 0 0 0 0:0 0 5 Молдова 0 0 0 0 0:0 0

Група F

Хто виступає

Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія

Календар матчів

24 березня. Австрія – Азербайджан

24 березня. Швеція – Бельгія

27 березня. Австрія – Естонія

27 березня. Швеція – Азербайджан

17 червня. Бельгія – Австрія

17 червня. Азербайджан – Естонія

20 червня. Естонія – Бельгія

20 червня. Австрія – Швеція

9 вересня. Азербайджан – Бельгія

9 вересня. Естонія – Швеція

12 вересня. Бельгія – Естонія

12 вересня. Швеція – Австрія

13 жовтня. Австрія – Бельгія

13 жовтня. Естонія – Азербайджан

16 жовтня. Бельгія – Швеція

16 жовтня. Азербайджан – Австрія

16 листопада. Азербайджан – Швеція

16 листопада. Естонія – Австрія

19 листопада. Бельгія – Азербайджан

19 листопада. Швеція – Естонія

Турнірна таблиця

№ Країна І В Н П РГ О 1 Бельгія 0 0 0 0 0:0 0 2 Австрія 0 0 0 0 0:0 0 3 Швеція 0 0 0 0 0:0 0 4 Азербайджан 0 0 0 0 0:0 0 5 Естонія 0 0 0 0 0:0 0

Група G

Хто виступає

Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва

Календар матчів

24 березня. Болгарія – Чорногорія

24 березня. Сербія – Литва

27 березня. Угорщина – Болгарія

27 березня. Чорногорія – Сербія

17 червня. Чорногорія – Угорщина

17 червня. Литва – Болгарія

20 червня. Угорщина – Литва

20 червня. Болгарія – Сербія

7 вересня. Сербія – Угорщина

7 вересня. Литва – Чорногорія

10 вересня. Литва – Сербія

10 вересня. Чорногорія – Болгарія

14 жовтня. Угорщина – Сербія

14 жовтня. Болгарія – Литва

17 жовтня. Литва – Угорщина

17 жовтня. Сербія – Чорногорія

16 листопада. Болгарія – Угорщина

16 листопада. Чорногорія – Литва

19 листопада. Угорщина – Чорногорія

19 листопада. Сербія – Болгарія

Турнірна таблиця

№ Країна І В Н П РГ О 1 Угорщина 0 0 0 0 0:0 0 2 Сербія 0 0 0 0 0:0 0 3 Чорногорія 0 0 0 0 0:0 0 4 Болгарія 0 0 0 0 0:0 0 5 Литва 0 0 0 0 0:0 0

Група H

Хто виступає

Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Марино

Календар матчів

23 березня. Казахстан – Словенія 1:2

23 березня. Данія – Фінляндія 3:1

23 березня. Сан-Марино – Північна Ірландія 0:2

26 березня. Казахстан – Данія

26 березня. Словенія – Сан-Марино

26 березня. Північна Ірландія – Фінляндія

16 червня. Данія – Північна Ірландія

16 червня. Фінляндія – Словенія

16 червня. Сан-Марино – Казахстан

19 червня. Словенія – Данія

19 червня. Фінляндія – Сан-Марино

19 червня. Північна Ірландія – Казахстан

7 вересня. Данія – Сан-Марино

7 вересня. Казахстан – Фінляндія

7 вересня. Словенія – Північна Ірландія

10 вересня. Фінляндія – Данія

10 вересня. Сан-Марино – Словенія

10 вересня. Казахстан – Північна Ірландія

14 жовтня. Данія – Казахстан

14 жовтня. Словенія – Фінляндія

14 жовтня. Північна Ірландія – Сан-Марино

17 жовтня. Сан-Марино – Данія

17 жовтня. Фінляндія – Казахстан

17 жовтня. Північна Ірландія – Словенія

17 листопада. Данія – Словенія

17 листопада. Фінляндія – Північна Ірландія

17 листопада. Казахстан – Сан-Марино

20 листопада. Сан-Марино – Фінляндія

20 листопада. Словенія – Казахстан

20 листопада. Північна Ірландія – Данія

Турнірна таблиця

№ Країна І В Н П РГ О 1 Данія 1 1 0 0 3:1 3 2 Північна Ірландія 1 1 0 0 2:0 3 3 Словенія 1 1 0 0 2:1 3 4 Казахстан 1 0 0 1 1:2 0 5 Фінляндія 1 0 0 1 1:3 0 6 Сан-Марино 1 0 0 1 0:2 0

Група I

Хто виступає

Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, Білорусь, Андорра

Календар матчів

25 березня. Білорусь – Швейцарія

25 березня. Ізраїль – Косово

25 березня. Андорра – Румунія

28 березня. Швейцарія – Ізраїль

28 березня. Румунія – Білорусь

28 березня. Косово – Андорра

16 червня. Андорра – Швейцарія

16 червня. Білорусь – Ізраїль

16 червня. Косово – Румунія

19 червня. Швейцарія – Румунія

19 червня. Ізраїль – Андорра

19 червня. Білорусь – Косово

9 вересня. Косово – Швейцарія

9 вересня. Румунія – Ізраїль

9 вересня. Андорра – Білорусь

12 вересня. Швейцарія – Андорра

12 вересня. Ізраїль – Білорусь

12 вересня. Румунія – Косово

12 жовтня. Ізраїль – Швейцарія

12 жовтня. Білорусь – Румунія

12 жовтня. Андорра – Косово

15 жовтня. Швейцарія – Білорусь

15 жовтня. Косово – Ізраїль

15 жовтня. Румунія – Андорра

18 листопада. Швейцарія – Косово

18 листопада. Ізраїль – Румунія

18 листопада. Білорусь – Андорра

21 листопада. Румунія – Швейцарія

21 листопада. Андорра – Ізраїль

21 листопада. Косово – Білорусь

Турнірна таблиця

№ Країна І В Н П РГ О 1 Швейцарія 0 0 0 0 0:0 0 2 Ізраїль 0 0 0 0 0:0 0 3 Румунія 0 0 0 0 0:0 0 4 Косово 0 0 0 0 0:0 0 5 Білорусь 0 0 0 0 0:0 0 6 Андорра 0 0 0 0 0:0 0

Група J

Хто виступає

Португалія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Люксембург, Словаччина, Ліхтенштейн

Календар матчів

23 березня. Боснія і Герцеговина – Ісландія 3:0

23 березня. Португалія – Ліхтенштейн 4:0

23 березня. Словаччина – Люксембург 0:0

26 березня. Ліхтенштейн – Ісландія

26 березня. Люксембург – Португалія

26 березня. Словаччина – Боснія і Герцеговина

17 червня. Португалія – Боснія і Герцеговина

17 червня. Люксембург – Ліхтенштейн

17 червня. Ісландія – Словаччина

20 червня. Ісландія – Португалія

20 червня. Боснія і Герцеговина – Люксембург

20 червня. Ліхтенштейн – Словаччина

8 вересня. Словаччина – Португалія

8 вересня. Боснія і Герцеговина – Ліхтенштейн

8 вересня. Люксембург – Ісландія

11 вересня. Португалія – Люксембург

11 вересня. Ісландія – Боснія і Герцеговина

11 вересня. Словаччина – Ліхтенштейн

13 жовтня. Ліхтенштейн – Боснія і Герцеговина

13 жовтня. Португалія – Словаччина

13 жовтня. Ісландія – Люксембург

16 жовтня. Боснія і Герцеговина – Португалія

16 жовтня. Люксембург – Словаччина

16 жовтня. Ісландія – Ліхтенштейн

16 листопада. Ліхтенштейн – Португалія

16 листопада. Люксембург – Боснія і Герцеговина

16 листопада. Словаччина – Ісландія

19 листопада. Португалія – Ісландія

19 листопада. Боснія і Герцеговина – Словаччина

19 листопада. Ліхтенштейн – Люксембург

Турнірна таблиця