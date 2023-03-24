Відбір на Євро-2024: календар матчів та турнірна таблиця
Відбір на чемпіонат Європи 2024 стартує 23 березня. 53 збірні в 10 групах змагатимуться за путівки на Євро-2024 протягом 2023 року.
Ще 9 жовтня УЄФА провела жеребкування відбору на Євро-2024. До участі допустили 53 збірні. Німеччина, як господарка турніру, отримала пряму путівку. Росію не допустили через війну в Україні. Деякі країни вимагали, щоб дискваліфікація поширювалася і на Білорусь, але цю країну таки допустили до участі у жеребкуванні та відборі.
До теми Що треба знати про кваліфікацію Євро-2024: формат, склад груп, календар матчів та шанси України
53 збірні поділили на 10 груп. В семи групах по 5 команд, і ще три групи мають по шість учасників.
На матчі кваліфікації Євро-2024 передбачили 10 турів. Однак в групах, де є п'ять збірних, команди зіграють лише вісім матчів. Тож по два тури пропускатимуть. В ці ігрові дні команди можуть зіграти як спаринги, так і витратити час на підготовку до інших матчів.
Путівки на Євро-2024 отримають по дві найкращі команди з кожної групи. Оскільки на чемпіонаті Європи виступить 24 збірні, то ще три путівки будуть розіграні у плей-офф на основі місць в дивізіонах Ліги націй.
Група A
Хто виступає
Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр
Календар матчів
25 березня. Шотландія – Кіпр
25 березня. Іспанія – Норвегія
28 березня. Шотландія – Іспанія
28 березня. Грузія – Норвегія
17 червня. Норвегія – Шотландія
17 червня. Кіпр – Грузія
20 червня. Шотландія – Грузія
20 червня. Норвегія – Кіпр
8 вересня. Грузія – Іспанія
8 вересня. Кіпр – Шотландія
12 вересня. Іспанія – Кіпр
12 вересня. Норвегія – Грузія
12 жовтня. Іспанія – Шотландія
12 жовтня. Кіпр – Норвегія
15 жовтня. Норвегія – Іспанія
15 жовтня. Грузія – Кіпр
16 листопада. Кіпр – Іспанія
16 листопада. Грузія – Шотландія
19 листопада. Іспанія – Грузія
19 листопада. Шотландія – Норвегія
Турнірна таблиця
|№
|Країна
|І
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Іспанія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Норвегія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Шотландія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Грузія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
|Кіпр
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Група B
Хто виступає
Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар
Календар матчів
24 березня. Гібралтар – Греція
24 березня. Франція – Нідерланди
27 березня. Нідерланди – Гібралтар
27 березня. Ірландія – Франція
16 червня. Гібралтар – Франція
16 червня. Греція – Ірландія
19 червня. Франція – Греція
19 червня. Ірландія – Гібралтар
7 вересня. Нідерланди – Греція
7 вересня. Франція – Ірландія
10 вересня. Ірландія – Нідерланди
10 вересня. Греція – Гібралтар
13 жовтня. Нідерланди – Франція
13 жовтня. Ірландія – Греція
16 жовтня. Греція – Нідерланди
16 жовтня. Гібралтар – Ірландія
18 листопада. Нідерланди – Ірландія
18 листопада. Франція – Гібралтар
21 листопада. Гібралтар – Нідерланди
21 листопада. Греція – Франція
Турнірна таблиця
|№
|Країна
|І
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Нідерланди
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Франція
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Ірландія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Греція
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
|Гібралтар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Група C
Хто виступає
Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта
Календар матчів
23 березня. Італія – Англія 1:2
23 березня. Північна Македонія – Мальта 2:1
26 березня. Англія – Україна
26 березня. Мальта – Італія
16 червня. Північна Македонія – Україна
16 червня. Англія – Мальта
19 червня. Україна – Мальта
19 червня. Англія – Північна Македонія
9 вересня. Україна – Англія
9 вересня. Північна Македонія – Італія
12 вересня. Італія – Україна
12 вересня. Мальта – Північна Македонія
14 жовтня. Україна – Північна Македонія
14 жовтня. Італія – Мальта
17 жовтня. Мальта – Україна
17 жовтня. Англія – Італія
17 листопада. Італія – Північна Македонія
17 листопада. Англія – Мальта
20 листопада. Україна – Італія
20 листопада. Північна Македонія – Англія
Турнірна таблиця
|№
|Країна
|І
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Англія
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|2
|Північна Македонія
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
|Україна
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Мальта
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|5
|Італія
|1
|0
|0
|0
|1:2
|0
Група D
Хто виступає
Хорватія, Уельс, Вірменія, Туреччина, Латвія
Календар матчів
25 березня. Вірменія – Туреччина
25 березня. Хорватія – Уельс
28 березня. Уельс – Латвія
28 березня. Туреччина – Хорватія
16 червня. Уельс – Вірменія
16 червня. Латвія – Туреччина
19 червня. Туреччина – Уельс
19 червня. Вірменія – Латвія
11 вересня. Вірменія – Хорватія
11 вересня. Латвія – Уельс
12 жовтня. Хорватія – Туреччина
12 жовтня. Латвія – Вірменія
15 жовтня. Уельс – Хорватія
15 жовтня. Туреччина – Латвія
18 листопада. Латвія – Хорватія
18 листопада. Вірменія – Уельс
21 листопада. Хорватія – Вірменія
21 листопада. Уельс – Туреччина
Турнірна таблиця
|№
|Країна
|І
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Хорватія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Уельс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Вірменія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Туреччина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
|Латвія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Група E
Хто виступає
Польща, Чехія, Албанія, Фарерські острови, Молдова
Календар матчів
24 березня. Молдова – Фарерські острови
24 березня. Чехія – Польща
27 березня. Польща – Албанія
27 березня. Молдова – Чехія
17 червня. Фарерські острови – Чехія
17 червня. Албанія – Молдова
20 червня. Молдова – Польща
20 червня. Фарерські острови – Албанія
7 вересня. Польща – Фарерські острови
7 вересня. Чехія – Албанія
10 вересня. Албанія – Польща
10 вересня. Фарерські острови – Молдова
12 жовтня. Фарерські острови – Польща
12 жовтня. Албанія – Чехія
15 жовтня. Польща – Молдова
15 жовтня. Чехія – Фарерські острови
17 листопада. Польща – Чехія
17 листопада. Молдова – Албанія
20 листопада. Чехія – Молдова
20 листопада. Албанія – Фарерські острови
Турнірна таблиця
|№
|Країна
|І
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Польща
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Чехія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Албанія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Фарерські острови
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Група F
Хто виступає
Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія
Календар матчів
24 березня. Австрія – Азербайджан
24 березня. Швеція – Бельгія
27 березня. Австрія – Естонія
27 березня. Швеція – Азербайджан
17 червня. Бельгія – Австрія
17 червня. Азербайджан – Естонія
20 червня. Естонія – Бельгія
20 червня. Австрія – Швеція
9 вересня. Азербайджан – Бельгія
9 вересня. Естонія – Швеція
12 вересня. Бельгія – Естонія
12 вересня. Швеція – Австрія
13 жовтня. Австрія – Бельгія
13 жовтня. Естонія – Азербайджан
16 жовтня. Бельгія – Швеція
16 жовтня. Азербайджан – Австрія
16 листопада. Азербайджан – Швеція
16 листопада. Естонія – Австрія
19 листопада. Бельгія – Азербайджан
19 листопада. Швеція – Естонія
Турнірна таблиця
|№
|Країна
|І
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Бельгія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Австрія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Швеція
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Азербайджан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
|Естонія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Група G
Хто виступає
Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва
Календар матчів
24 березня. Болгарія – Чорногорія
24 березня. Сербія – Литва
27 березня. Угорщина – Болгарія
27 березня. Чорногорія – Сербія
17 червня. Чорногорія – Угорщина
17 червня. Литва – Болгарія
20 червня. Угорщина – Литва
20 червня. Болгарія – Сербія
7 вересня. Сербія – Угорщина
7 вересня. Литва – Чорногорія
10 вересня. Литва – Сербія
10 вересня. Чорногорія – Болгарія
14 жовтня. Угорщина – Сербія
14 жовтня. Болгарія – Литва
17 жовтня. Литва – Угорщина
17 жовтня. Сербія – Чорногорія
16 листопада. Болгарія – Угорщина
16 листопада. Чорногорія – Литва
19 листопада. Угорщина – Чорногорія
19 листопада. Сербія – Болгарія
Турнірна таблиця
|№
|Країна
|І
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Угорщина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Сербія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Чорногорія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Болгарія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Група H
Хто виступає
Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Марино
Календар матчів
23 березня. Казахстан – Словенія 1:2
23 березня. Данія – Фінляндія 3:1
23 березня. Сан-Марино – Північна Ірландія 0:2
26 березня. Казахстан – Данія
26 березня. Словенія – Сан-Марино
26 березня. Північна Ірландія – Фінляндія
16 червня. Данія – Північна Ірландія
16 червня. Фінляндія – Словенія
16 червня. Сан-Марино – Казахстан
19 червня. Словенія – Данія
19 червня. Фінляндія – Сан-Марино
19 червня. Північна Ірландія – Казахстан
7 вересня. Данія – Сан-Марино
7 вересня. Казахстан – Фінляндія
7 вересня. Словенія – Північна Ірландія
10 вересня. Фінляндія – Данія
10 вересня. Сан-Марино – Словенія
10 вересня. Казахстан – Північна Ірландія
14 жовтня. Данія – Казахстан
14 жовтня. Словенія – Фінляндія
14 жовтня. Північна Ірландія – Сан-Марино
17 жовтня. Сан-Марино – Данія
17 жовтня. Фінляндія – Казахстан
17 жовтня. Північна Ірландія – Словенія
17 листопада. Данія – Словенія
17 листопада. Фінляндія – Північна Ірландія
17 листопада. Казахстан – Сан-Марино
20 листопада. Сан-Марино – Фінляндія
20 листопада. Словенія – Казахстан
20 листопада. Північна Ірландія – Данія
Турнірна таблиця
|№
|Країна
|І
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Данія
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
|Північна Ірландія
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3
|Словенія
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|4
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|5
|Фінляндія
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|6
|Сан-Марино
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
Група I
Хто виступає
Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, Білорусь, Андорра
Календар матчів
25 березня. Білорусь – Швейцарія
25 березня. Ізраїль – Косово
25 березня. Андорра – Румунія
28 березня. Швейцарія – Ізраїль
28 березня. Румунія – Білорусь
28 березня. Косово – Андорра
16 червня. Андорра – Швейцарія
16 червня. Білорусь – Ізраїль
16 червня. Косово – Румунія
19 червня. Швейцарія – Румунія
19 червня. Ізраїль – Андорра
19 червня. Білорусь – Косово
9 вересня. Косово – Швейцарія
9 вересня. Румунія – Ізраїль
9 вересня. Андорра – Білорусь
12 вересня. Швейцарія – Андорра
12 вересня. Ізраїль – Білорусь
12 вересня. Румунія – Косово
12 жовтня. Ізраїль – Швейцарія
12 жовтня. Білорусь – Румунія
12 жовтня. Андорра – Косово
15 жовтня. Швейцарія – Білорусь
15 жовтня. Косово – Ізраїль
15 жовтня. Румунія – Андорра
18 листопада. Швейцарія – Косово
18 листопада. Ізраїль – Румунія
18 листопада. Білорусь – Андорра
21 листопада. Румунія – Швейцарія
21 листопада. Андорра – Ізраїль
21 листопада. Косово – Білорусь
Турнірна таблиця
|№
|Країна
|І
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Швейцарія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Ізраїль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Румунія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
|Білорусь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Група J
Хто виступає
Португалія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Люксембург, Словаччина, Ліхтенштейн
Календар матчів
23 березня. Боснія і Герцеговина – Ісландія 3:0
23 березня. Португалія – Ліхтенштейн 4:0
23 березня. Словаччина – Люксембург 0:0
26 березня. Ліхтенштейн – Ісландія
26 березня. Люксембург – Португалія
26 березня. Словаччина – Боснія і Герцеговина
17 червня. Португалія – Боснія і Герцеговина
17 червня. Люксембург – Ліхтенштейн
17 червня. Ісландія – Словаччина
20 червня. Ісландія – Португалія
20 червня. Боснія і Герцеговина – Люксембург
20 червня. Ліхтенштейн – Словаччина
8 вересня. Словаччина – Португалія
8 вересня. Боснія і Герцеговина – Ліхтенштейн
8 вересня. Люксембург – Ісландія
11 вересня. Португалія – Люксембург
11 вересня. Ісландія – Боснія і Герцеговина
11 вересня. Словаччина – Ліхтенштейн
13 жовтня. Ліхтенштейн – Боснія і Герцеговина
13 жовтня. Португалія – Словаччина
13 жовтня. Ісландія – Люксембург
16 жовтня. Боснія і Герцеговина – Португалія
16 жовтня. Люксембург – Словаччина
16 жовтня. Ісландія – Ліхтенштейн
16 листопада. Ліхтенштейн – Португалія
16 листопада. Люксембург – Боснія і Герцеговина
16 листопада. Словаччина – Ісландія
19 листопада. Португалія – Ісландія
19 листопада. Боснія і Герцеговина – Словаччина
19 листопада. Ліхтенштейн – Люксембург
Турнірна таблиця
|№
|Країна
|І
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Португалія
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|2
|Боснія і Герцеговина
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|3
|Люксембург
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|4
|Словаччина
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|5
|Ісландія
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|6
|Ліхтенштейн
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0