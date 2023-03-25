Вірменія – Туреччина 1:2

Голи: Кабак, 10 (авт.) – Кьокчу, 34, Актюркоглу, 64

Поєдинок розпочався дуже вдало для підопічних Олександра Петракова. Вже на 10-й хвилині рахунок став 1:0 на користь господарів. Зелараян прострілив у воротарський майданчик суперника, м'яч не дійшов до єдиного нападника Вірменії, за те знайшов ногу захисника Туреччини Кабака, який зрізав круглого у власні ворота, пише 24 Канал.

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Український наставник неабияк радів навіть такому забитому голу своєї нової команди.

Активність Туреччини була винагороджена. На 34-й хвилині рахунок на табло став 1:1. Кьокчу більярдним ударом з-за меж штрафного поцілив у нижній кут воріт Бегларяна. Радість Петракова тривала рівно 24 хвилини.

Перша частина матчу закінчилась нічиєю 1:1.

По перерві гості продовжували створювати гостроту біля вірменських воріт.На 64-й хвилині Туреччина досягла свого та вперше у поєдинку повела у рахунку 1:2.

Все почалось із порушення правил у центрі поля. Турки швидко розіграли стандарт та однією передачею вивели Актюркоглу сам на сам із голкіпером, якого легко обіграв футболіст збірної Туреччини. Захист Вірменії не очікував такого пасу, тому припустився грубо помилки на власній частині поля.

До фінального свистка обидві збірні створили чимало моментів, але забити будь-якій із них більше так і не вдалось.

У підсумку – 1:2, вольова перемога Туреччини. Петраков із поразки дебютував на чолі Вірменії.

Нагадаємо, що перед поєдинком Олександр Васильович був розкритикований зі сторони українських експертів та уболівальників. Все через виклик декількох футболістів, які грають у чемпіонаті ворожої Росії.

Вірменія – Туреччина: відеоогляд матчу