Шотландія – Іспанія 2:0

Голи: Мактоміней, 7, 51.

У вівторок, 28 березня, пройшли останні матчі 2 туру кваліфікації Євро-2024. Центральною стала зустріч у Глазго, де Шотландія приймала півфіналіста останнього чемпіонату Європи Іспанію, пише 24 канал.

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В першому турі обидві команди здобули впевнені перемоги над Кіпром та Норвегією. Тепер же фаворитом була "фурія роха", але відносно нещодавній кривдник збірної України зміг здивувати фанатів.

Героєм для Шотландії став хавбек Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней. Вже на сьомій хвилині Порро подарував на фланзі м'яч Робертсону і той прострілив у центр. Скотт був першим на м'ячі, пробившив Аррісабалагу.

Розвинути успіх Мактомінею вдалось одразу після перерви. Тірні пройшов на фланзі Карвахаля і навісив у центр. Іспанські захисники винесли м'яч недалеко і прямо на ногу Скотту, який зльоту оформив дубль.

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Таким чином Луїс де ла Фуенте програє у своєму другому матчі на чолі збірної Іспанії. Шотландці ж виходять на перше місце у групі і трохи тішать збірну України.

Справа в тому, що якщо "тартанова армія" вийде напряму на чемпіонат Європи, то наша команда на крок наблизиться до плей-офф в разі свого невиходу. І справді, шанси ж у "синьо-жовтих" пройти свою групу невисокі, враховуючи Англію та Італію в суперниках.

ВІдеоогляд матчу Шотландія – Іспанія:

Серед інших поєдинків вівторка варто виділити втрату очок від Норвегії, яка зіграла внічию на виїзді з грузинками. У свою чергу Туреччина програла хорватам, а Швейцарія розгромила Ізраїль. Усі результати матчів за 28 березня: