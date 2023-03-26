Мальта – Італія 0:2

Голи: Ретегі, 15, Пессіна, 27.

Збірна України почала свій шлях у кваліфікації Євро-2024. У стартовому поєдинку наша команда не змогла взяти очки на полі Англії, програвши на "Вемблі" з рахунком 0:2.

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У паралельній грі нашої групи грав інший її фаворит. Збірна Італії відправилась в гості до аутсайдера квінтету Мальти, пише 24 канал. У першому турі обидві команди програли свої зустрічі.

І якщо мальтійців не мають надій на вихід на Євро, то для чинних чемпіонів Європи домашня поразка від Англії стала ударом. Тому для Роберто Манчіні перемога над аутсайдером була обов'язковою програмою.

Як і очікувалось, для "Скуадри Адзурри" не стало проблемою взяти три очки на Мальті. Італійці забили двічі ще до перерви і героєм епізодів став хавбек Мілана Сандро Тоналі.

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Гравець записав на свій рахунок два асисти. Спочатку його подачу з кутового точно замкнув нападник аргентинського Тігре Ретегі, який забив у другій грі поспіль. А пізніше на простріл від Тоналі вдало відгукнувся Пессіна.

Після перерви підопічні Манчіні вирішили не напружуватись і задовольнились підсумковим рахунком 2:0. Це дозволило їм вийти на другу сходинку у групі.

ВІдеоогляд матчу Мальта – Італія:

Україна ж поки залишається четвертою у трьох балах позаду італійців, але і зіграла наша команда на матч менше. У червні "синьо-жовті" гратимуть проти аутсайдерів Північної Македонії та Мальти.

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У цей же час Італія пропустить цей відрізок через участь у "фіналі чотирьох" Ліги націй. Нагадаємо, що путівки на чемпіонат Європи-2024 отримають чемпіон та віцечемпіон групи.

Турнірна таблиця групи С