УЄФА дала добро: президент боснійської асоціації хоче матчу з росією

Товариський матч між Боснією і Герцеговиною та росією все ще може відбутись. При чому, що очільник Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини Віко Желькович закликає провести поєдинок.

Желькович: Заборони на участь у них немає

Президент Асоціації тримається вислову "спорт поза політикою". Хоча це зовсім не так, спорт дотичний до політичних питань.

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Віко Желькович навіть не думає відмовлятись від гри збірною його країни та російською національною командою. Боснійський глава запевнив, що УЄФА дала свою згоду на проведення такого поєдинку.

Важливо сказати, що у нас є згода УЄФА на те, щоб зіграти цей матч. Вони дійсно призупинили участь росії в офіційних поєдинках. Але якщо говорити про товариські матчі, то заборони на участь у них немає,

– сказав Желькович.

Футболісти відмовляються від участі у цьому матчі

Матч заплановано провести 19 листопада у санкт-петербурзі.