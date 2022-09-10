Зукановіч: Це ганебний вчинок з боку президента асоціації

Збірної Боснії і Герцеговини Ервін Зукановіч звернувся до футболістів, які зараз представляють національнку команду. Він закликає їх не їхати до росії.

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"Кожен гравець і працівник збірної повинен поводитися як П'яніч, який відразу все сказав. Це ганебний вчинок з боку президента асоціації. Вочевидь, він переплутав, у якій країні живе та під яким прапором грає наша команда. Той, хто з'явиться на цьому матчі, більше не ступить в нашу країну.

Сподіваюся, капітан згуртує команду та прямо заявить, що на гру в росії ніхто не з'явиться. Це єдиний правильний шлях, а поки все виглядає як відверте хамство", – сказав ексгравець.

До речі. Зукановіч 38 матчів у футболці збірної Боснії і Герцеговини.

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