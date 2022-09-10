Позиція УАФ
Українська асоціація футболу 10 вересня відреагувала на цю інформацію. В УАФ звернулися до УЄФА та ФІФА з вимогою не допустити проведення товариського матчу росія – Боснія і Герцеговина.
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"Нагадуємо, що через воєнну агресію росії проти України всі російські команди були відсторонені від участі у всіх міжнародних офіційних змаганнях ФІФА та УЄФА.
У такій ситуації рішення Федерації футболу Боснії і Герцеговини виглядає так, ніби воно спрямоване на підтримку дій і вчинків російського уряду в Україні щодо продовження війни. Просимо переглянути рішення, яке завдає шкоди іміджу вашої країни та відносинам між нашими асоціаціями", – заявили в УАФ.
Нагадаємо, що гра запланована на 19 серпня у санкт-петербурзі на "газпром-арені".
Що відомо про можливий матч
- Провідні футболіст Боснії і Герцеговини проти проведення такого поєдинку, вони наголосили, що не поїдуть до росії. Капітан збірної Едін Джеко наголосив, що він солідарний з народом України.
- Також на відповідний матч іронічного відреагував і лідер збірної України Руслан Маліновський.
- Інформацію про матч між БіГ розкритикувала і мер Сараєво Беньяміна Карич. Вона наголосила, що місто припинить співпрацю з Асоціацією футболу, якщо цей матч все ж таки відбудеться.