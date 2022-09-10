Позиція УАФ

Українська асоціація футболу 10 вересня відреагувала на цю інформацію. В УАФ звернулися до УЄФА та ФІФА з вимогою не допустити проведення товариського матчу росія – Боснія і Герцеговина.

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"Нагадуємо, що через воєнну агресію росії проти України всі російські команди були відсторонені від участі у всіх міжнародних офіційних змаганнях ФІФА та УЄФА.

У такій ситуації рішення Федерації футболу Боснії і Герцеговини виглядає так, ніби воно спрямоване на підтримку дій і вчинків російського уряду в Україні щодо продовження війни. Просимо переглянути рішення, яке завдає шкоди іміджу вашої країни та відносинам між нашими асоціаціями", – заявили в УАФ.

Нагадаємо, що гра запланована на 19 серпня у санкт-петербурзі на "газпром-арені".

Що відомо про можливий матч